Sehr geehrte gnädige Frau! Mir selber kommt es. lächerlich, ja sogar sinnlos vor, daß ich Ihnen jetzt, nachdem wir uns vierzig oder vielleicht fünfzig Jahre nicht gesehen haben, unvermutet schreibe und daß ich über Dinge rede, die längst vergangen sind. Aber ich kann nicht anders. Zwar hat unser irdisches Dasein einen Punkt erreicht, an dem man sich nicht mit weltlichen Abrechnungen befassen, sondern eine endgültige Bilanz ziehen sollte. Jedoch wird man von einem überwältigenden Interesse für das, was man einst erlebt hat, immer wieder gezwungen, zu gewissen Abschnitten der Vergangenheit zurückzukehren.

Diejenigen Lebensabschnitte, die Sie betreffen, sind in meiner Erinnerung so lebendig und klar, wie es nur unvollendete Ereignisse sein können; Bisweilen scheint es mir, als habe sich alles erst gestern abgespielt und als brauchte ich nur die Hand auszustrecken, um die Form der damaligen Dinge zu fühlen und um Ihr weiches, blondes Haar zu berühren. Und daß ich, dem das Aufstehen jetzt schon Mühe macht, mich nur im Sessel vorbeugen müsse, um den schönen und zarten Schimmer Ihrer grünen Augen zu sehen.

Doch das Interessanteste daran ist wohl, was mich vor allem veranlaßt, Ihnen jetzt zu schreiben, und was unseren nie verwirklichten Beziehungen ein Ende gemacht hat.

Erst in den letzten Tagen ist es mir gelungen – und ich weiß selber nicht, welche Wege mich in die Vergangenheit geführt haben – plötzlich das Geheimnis aufzudecken, das mich so viele Jahre gequält hat: das Geheimnis unserer Trennung.

Gleich am ersten Tag, als ich Sie auf dem Ball des Kaufmännischen Vereins sah, habe ich mich in Sie leidenschaftlich verliebt. Sie waren sehr huldvoll zu mir, wir machten gemeinsame Spaziergänge, unterhielten uns über die neueste! Gedichtbände und über die Erhabenheit der vom Leib gefesselten Seele.

Und ich fühlte, daß ich Ihnen trotz der Launen, die mich bei einer geschwisterlosen jungen Dame nicht verwunderten, doch nicht gleichgültig war. Eines Tages luden Sie mich ein. Ich ahnte, daß sich während dieses Besuches unser gemeinsames Schicksal entscheiden würde. Zitternd vor Rührung und Erregung lief ich zu Ihnen, obwohl gerade an diesem Tag und zu dieser Stunde mein Bruder, der mir große Sorgen bereitete, sich einer lebensgefährlichen Operation unterziehen mußte.

Wir saßen beim Tee und sahen uns Ihr Photoalbum an, wobei wir uns beide auf die endgültigen Worte vorbereiteten. Der Gesundheitszustand meines Bruders beunruhigte mich jedoch so sehr, daß ich in einem bestimmten Augenblick aufstand und zu Ihnen sagte: