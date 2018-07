Inhalt Seite 1 — Mit Blue jeans und Taftband Seite 2 Auf einer Seite lesen

RH-Hamburg

Einmal Zuschauer sagt der ältere: Prokurist im warmen Wintermantel und legt fünfzig Pfennige auf das Fensterbrett der Kasse am Parkeingang. Der Kassierer sieht durch die Brille in die Brille des anderen und schiebt ihm das Billett zu. Zuschauer sieht er sich extra an. Sie sind Ausnahmen. Aber jedesmal aufzusehen, wenn Leute, die selbst Schlittschuh laufen wollen, eine Eintrittskarte verlangen, das wäre zuviel. Außerdem sehen sie alle sehr ähnlich aus – für seinen Blick durchs schmale Kassenfenster eigentlich einer wie der andere. Und sie sind alle sechzehn, siebzehn oder achtzehn Jahre alt – jedenfalls in der Abendlaufzeit von sieben bis zehn Uhr.

Es sieht auf der jetzt wieder eröffneten Kunsteisbahn im Hamburger Park Planten un Blomen nicht viel anders aus, als im vorigen oder im vorletzten Jahr. Aber wer die jungen Schlittschuhläufer vor drei oder vier Jahren gesehen hat, merkt doch, daß sich etwas verändert hat.

Was damals noch häufig war, daß jemand in einfachen Schlittschuhen erschien, die an einfache Stiefel angeschraubt werden mußten – so etwas kommt heute nicht mehr vor. Was ehemals einige Privilegierte vorführten – die Stiefel mit anmontierten Kufen – heute trägt sie jeder.

Auf unserer Eisbahn gab es noch ein heißes rotes Getränk, das duftete wie der billigste künstliche Fruchtbonbon. Es hieß Limetta und enthielt außer Wasser und Farbe nur Zucker oder Süßstoff. Heute trinkt man Punsch, nicht im Stehen am Rande der Bahn, sondern in einer echt italienischen Taverne. Ihre Fenster sehen auf die Eisfläche hinaus. Unter hundert hellen Lampen kreisen scheinbar lautlos die Schlittschuhläufer. „Wir haben ein Toast mit Schinken und Käse italienisch“, sagt der echt italienische Kellner. Und bei Punsch und Toast blickt man auf die Eisbahn vorm Fenster. Ab und zu nimmt der Punschtrinker wahr, daß hinter seinem Rücken Ritter in Rüstungen die Taverne betreten. Wenn er sich umsieht, sind es Achtzehnjährige mit Twen-Gewicht, die auf den nicht mehr abschnallbaren Schlittschuhen in die Taverne hereinstampfen. Sie werfen einen Groschen in die Musikbox und löschen damit den Hauch von Musik aus, der von draußen hereinkam.

Draußen versäumen sie keine Abenteuer. Es kreist und kreist. Was die Hunderte auf der Bahn erleben, scheint festgelegt zu sein, sobald die Montur gewählt ist, in der sie antreten: Dort ist jemand mit Norwegerpullover und blauer Lastexhose. Der kann laufen, treibt eigentlich schon Sport. Der da, in den Blue-Jeans mit Polarforscher-Anorak, ist womöglich Student und will nur an die frische Luft. Da gibt es eine Menge Mädchen, die sich am letzten Letzten die hellblaue Hose zum hellblauen Pullover vom vorigen Letzten gekauft haben. Frisch frisiert, tragen sie ein schwarzes Taftband à la Jugendstil ums hochgebürstete Haar und nützen ihre Unfähigkeit, Schlittschuh zu laufen aus, indem sie hinfallen. Es wird schon einer kommen, sie aufzuheben ...

Und tatsächlich: Er nähert sich schon. Aber leider, er ist ein Hamburger mit nichts als Manieren. Er reicht ihr den Arm, sie richtet sich auf, er nickt mit dem artig gestutzten Kopf und entgleitet.