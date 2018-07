In Sallisaw, im Staat „Indianola“, dem Schauplatz von

Erskine Caldwell: „Jenny wie sie ist“, aus dem Amerikanischen übersetzt von Paul Baudisch; Kindler Verlag, München; 238 S., 16,50 DM

sind so ziemlich alle Leute von der Massenneurose angekränkelt und leiden an den bekannten Symptomen: sexuelle Hemmungslosigkeit, pharisäische Überheblichkeit, gänzlicher Mangel an Zivilcourage und sturer Rassendünkel, der es als „untragbare Schande“ empfindet, wenn eine Halbnegerin in dem „weißen“ Stadtteil ein möbliertes Zimmer mietet. Nur eine ist immun geblieben und macht all den Zauber nicht mit – Jenny, die ehemalige Prostituierte, die ihr einträgliches Gewerbe aufgegeben hat und eine ehrbare Logiswirtin geworden ist (Literarhistoriker werden in Jenny übrigens eine Verwandte von Daniel Defoes „Moll Flanders“ erkennen). Sie ist keine sentimentale Kameliendame, sondern derb, geschwätzig, körperlich und seelisch robust. Aber sie folgt unbeirrbar ihrem Herzen und ihrem gesunden Menschenverstand.

Der Roman, in dem Jenny die Hauptrolle spielt, bringt viele spannende Ereignisse, und auch alle Nebenrollen sind vorzüglich besetzt. Das wesentliche aber ist die bitter-ironische Kritik an der amerikanischen Gesellschaft, die darin liegt, daß eine Frau mit Jennys Vergangenheit der einzige charakterfeste Mensch in der Stadt ist.

Aber Amerika war nicht immer das Land der unbegrenzten Möglichkeiten für Psychoanalytiker. Es ist nicht gar so lange her, daß der typische Amerikaner als ein kindliches Gemüt galt, schlicht und unkompliziert, ein beneidenswertes Vorbild für die dekadenten Europäer. Solchen Amerikanern begegnet man in

Sarah O. Jewett: „Das Land der spitzen Tannen“, Deutsch von Elisabeth Schnack, mit Zeichnungen von Hanny Fries; Manesse Verlag, Zürich; 379 S., 11,10 DM.

Das Buch erschien 1896, es atmet biedermeierliche Behaglichkeit. Es nennt sich Roman, hat aber kaum eine Handlung – gerade noch, daß es mit einer Hochzeit endet. Die Erzählerin schildert einen Sommer in einem weltentrückten Fischerdorf am Atlantik, Dunnet, die Freundschaft, die sie mit den Einwohnern schließt – das ist eigentlich alles. Aber man kann es ihr nachfühlen, daß sie bei den verträglichen, genügsamen Menschen in Dunnet Erholung von der Hetze in der großen Stadt findet. Sie haben natürlich auch ihre Sorgen und Beschwerden, aber sie nehmen sich nicht allzu wichtig, vertragen einen Puff und feiern die Feste, wie sie fallen. Und sie sind keine stilisierten Idealgestalten, sonst könnte das Buch nach all den Jahren nicht so frisch und lebenswahr wirken. Wie schön, daß Sarah Jewetts kleines Meisterwerk neu entdeckt wurde, denn nun haben wir eine Vorstellung von einem Amerika, wie es auch mal ausgesehen hat. Ludwig Fürst