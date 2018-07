Wien, im November

In den Gebirgstälern war es kalt und frostig, je weiter man aber nach Osten kam, desto heller würde der föhnige Himmel: Österreichs Wahlsonntag zeigte ein frühlinghaftes Licht. In den Dörfern festlich gekleidete Menschen, manchmal Schlangen vor den Wahllokalen; man wählte früh, wollte den Rest des Tages für sich haben. In manchen Kreisen stieg die Wahlbeteiligung auf über 95 Prozent – ein europäischer Rekord.

Schon früh, noch ehe in Wien die Abendvorstellungen der Kinos und Theater zu Ende gingen, war auch die Mandatsverteilung bekannt: die ÖVP hatte ihre Position verstärken können, die SPD einen kleinen Rückschlag erlitten. Standen früher den 79 Abgeordneten der Volkspartei 78 Sozialisten gegenüber, so ist das Verhältnis nun 81 zu 76. Dies ist die klassische Variante der österreichischen Innenpolitik, in der die konservative Partei immer etwas stärker war als die sozialistische. Damit ist für die nächsten vier Jahre der Traum von einem sozialistischen Bundeskanzler ausgeträumt. Der Bürgerschreck von der „roten Herrschaft“ hat seine Schuldigkeit getan.

Welches sind die Ursachen für den Rückschlag der Sozialisten? Zunächst hat sich die Finanzpolitik des gegenwärtigen Finanzministers Klauss durchgesetzt. Die Sorge um die Stabilität des Schillings spielt auch in der Arbeiterschaft eine Rolle. Dann haben Pittermann, dem Führer der Sozialisten, seine oft emotionell gefärbten Erklärungen zum Thema „Anschluß an die EWG“ geschadet. Die Mehrzahl der Bevölkerung glaubt, daß die wirtschaftliche Zukunft Österreichs nur durch eine enge Verbindung mit dem EWG-Block gesichert werden könne. Man hört es daher nicht gern, wenn über diese Frage mit parteipolitischer Voreingenommenheit gesprochen wird.

Dazu kommt, daß die SPÖ in wirtschaftlichen Dingen nicht immer eine glückliche Hand hatte. Es fällt auf, daß die Sozialisten in der Steiermark und in Kärnten, wo die Forstwirtschaft eine bedeutende Rolle spielt, nicht gut abgeschnitten haben. Es war kein glücklicher Gedanke, Holz aus Ostblockländern einzuführen, um das Preisniveau auf dem einheimischen Markt zu senken. Die Lieferungen russischen Holzes wirkten alarmierend.

Noch eines ist an der Wahl vom 18. November bemerkenswert. Die Betriebs- und Gemeindewahlen hatten ein Anschwellen der kommunistischen Stimmen vermuten lassen. Jetzt aber weiß man, daß es sich dabei nur um lokale Proteste handelte. Bei den Nationalratswahlen jedenfalls erlitten die Kommunisten eine neue, schwere Niederlage; sie sind dem erhofften Grundmandat nicht nahegekommen und werden keinen einzigen Vertreter ins Parlament entsenden können. Dieses Schicksal teilten sie mit der Europäischen Föderativ-Partei Otto Moldens, die mit sehr geringen Mitteln einen Achtungserfolg erzielt hat, während die „Freiheitlichen“ die Position, die sie bisher eingenommen haben, halten konnten und wieder acht Abgeordnete ins Parlament entsenden werden.

Nach den Regeln des Koalitionsspiels muß nun die Regierung umgebildet werden, zugunsten der stärker gewordenen ÖVP. Zu den Klängen der Koalitionshymne wird man also „musical chairs“ spielen, und die Bevölkerung wird skeptischamüsiert zusehnen. Janko Musulin