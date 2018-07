Inhalt Seite 1 — Paris: Verlust der Mitte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im November

Der Wahlentscheid des französischen Volkes läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Ergebnisse der ersten Runde der Parlamentswahlen haben alle Prognosen über den Haufen geworfen: von 99 Sitzen errangen die Gaullisten 66. Sie haben gute Aussichten, in der neuen Nationalversammlung die absolute Mehrheit der 482 Abgeordneten zu erlangen. Bisher hatten sie nur 187 Sitze.

Frankreich steht damit vor der greifbaren Chance, daß der Erfolg der gaullistischen Front eine regierungsfähige Mehrheit schafft, die im Rahmen parlamentarischer Sitten – und doch in gaullistischem Geist – den demokratischen Institutionen jene Belastungen erspart, die noch vor kurzem als unabwendbar galten.

Der Sieg der Gaullistischen Union und der ihr verbündeten Gruppen ist kein Erdrutsch, aber genau jene Konsolidierung der Ja-Stimmen aus dem Verfassungsreferendum, die sich de Gaulle wünschte und die meisten Beobachter als unwahrscheinlich betrachteten. Die Resultate lassen einen klaren Erfolg jener Kandidaten aus verschiedenen Parteien erkennen, die de Gaulles Initiative für die Volkswahl des Staatspräsidenten unterstützt hatten. Die opponierenden Kandidaten, vornehmlich aus den bürgerlichen Parteien, sind dagegen für ihren „Ungehorsam“ gegenüber dem General geradezu bestraft worden.

Paul Reynaud und Pierre Mendès-France müssen sich so schon nach dem ersten Wahlgang geschlagen geben. Maurice Schuman andererseits – der unermüdliche Befürworter einer Verständigung und Zusammenarbeit mit de Gaulle im Lager der Volksrepublikaner – hat bereits in der ersten Runde gesiegt. Ebenso erkennen die Unabhängigen, daß ihr konzilianter und regierungsfreundlicher Zweig Marcellin-Jacquinot-Mondon von den Wählern gutgeheißen worden ist.

Der „Gaullismus“ in weitestem Sinne geht also als Sieger aus diesem Wahlgang hervor. Die UNR ist nun die stärkste Partei Frankreichs. Aber gleichzeitig haben die Kommunisten am linken Flügel ihre Stellung kräftig ausgebaut, wenn sie auch den seit 1956 verlorenen Anhang nicht ganz zurückerobern konnten. Zwischen diesen beiden soliden Blöcken läuft das sozialistische und radikale Zentrum Gefahr, erdrückt zu werden, denn seine Stimmenverluste sind empfindlich. Eindeutig ist auch die vernichtende Niederlage der Rechtsradikalen, die auf keine parlamentarische Vertretung mehr hoffen können.

Der Jubel im gaullistischen Lager ist verständlich, aber kaum berechtigt. Der Umfang der Stimmenthaltungen (31,25 Prozent) ist ein Warnsignal, das nachdenklich stimmt. Etwas von jener Geringschätzung der Legislative spiegelt sich darin wider, die General de Gaulle mit seinen wiederholten Brüskierungen des Parlaments ins Volk getragen hat. Die geringe Wahlbeteiligung ist aber wahrscheinlich auch ein Ausdruck des Dilemmas mancher Wähler, die zwischen Gaullismus und Kommunismus lediglich einen verworrenen Klüngel von politischen Gruppierungen vorfanden, der sich bereits wieder im besten Stil der Vierten Republik beim komplizierten Drahtziehen zu verheddern begann.