Eine internationale Markenartikelfirma Hat

kürzlich in einer langen, schmalen Anzeige (betitelt „Offener Brief an alle jungen Universitätsabsolventen“) mitgeteilt, was sie von einem künftigen Angestellten so erwartet und was sie zu bieten bereit ist. Sie wünscht sich da zum Beispiel „Rahmenkräfte“ mit „problemoffenem Sinn“ für„Führungsaufgaben“. Und man werde, hieß es weiter, das auf der alma mater Gelernte vermittels einer „angemessenen Ausbildungsperiode“ „integrieren“. Schon hier kann man länger nacht sinnen, fragend, was denn nun von wem wohinein integriert werden soll. Offenbar sollte gesagt werden, daß die jungen, notgedrungen noch etwas welt- und branchefremden Universitätsabsolventen halt noch mancherlei Praktisches dazulernen müssen. Aber wahrhaft angerührt vom Höheren wird man, wenn man weiterliest: „Mit einem Anfangsgehalt bis zu DM 1000,–honorieren wir Ihr Studium und Ihr Persönlichkeitsbild.“ Um frei nach Christian Morgenstern zu sprechen: ‚,Staunend liest’s der anbetroffne Chef in spe...“

„Honorieren wir... Ihr Persönlichkeitsbild.“ Was ein Bild ist, weiß man ja noch so ungefähr. Ließe sich also wohl folgender Satz bilden: „Mit einem Anfangsgehalt bis zu DM 1000,– honorieren wir... Ihr Bild?“ Nein, so geht’s offenbar nicht, das ist vielleicht doch nicht gleich gemeint. Versuchen wir’s von der anderen Seite: Auch was eine Persönlichkeit ist, kann man sich annähernd vorstellen. „Volk und Knecht und Überwinder, / sie gestehn zu jeder Zeit: / Höchstes Glück der Erdenkinder / sei nur die Persönlichkeit.“ So liest man’s beim Dichter. Probieren wir es mit unserem Satz also nochmals: „Mit einem Anfangsgehalt bis zu DM 1000,– honorieren wir... Ihre Persönlichkeit Auch das, gestehen wir’s nur, klingt etwas seltsam und unrealistisch.

Das Bild also läßt sich nicht honorieren, die Persönlichkeit auch nicht – aber besagte Firma will ja gleich das „Persönlichkeitsbild“ mit Honorar bedenken. Das ist also offenbar mehr.

Im allgemeinen werden, so will es der Sprachgebrauch, Leistungen honoriert: das Spiel eines Pianisten, die Verse eines Dichters, auch die schmerzstillenden Bemühungen eines Zahnarztes. Ist vielleicht das „Persönlichkeitsbild“ gar eine solche Leistung? Ja, wären diese jungen Doktoren der Philosophie oder der Juristerei als Photo modelle für Artikel des geistigen Bedarfs vorgesehen (etwa für Bleistiftspitzer), dann könnte man zur Not das Bild ihrer Persönlichkeit honorieren (falls sie ihre Posen schön stellen). Aber die bewußte Firma sucht ja keine Photomodelle akademischer Provenienz, sondern „Führungskräfte“ – oder sollte es unter den Photomodellen auch schon solche geben?

Oder – kaum wagt man’s auszusprechen – oder wollte man einfach sagen: „Wenn Sie etwas zu können scheinen, bekommen Sie sofort ein anständiges Gehalt“? Warum hat man es dann nicht so gesagt? Hat man Angst, die einfache, klare Rede locke keinen Hund mehr hinter dem Ofen und keinen Akademiker aus seiner Studierstube hervor? Und: sollten diese etwa zu so düsteren Vermutungen selber Anlaß gegeben haben?

Wilhelm Höck