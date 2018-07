J. B., Wien, in November

An der Wiener Börse sind die Aktienkurse von Anfang 1962 als 24. Oktober (Tiefststand) im Durchschnitt um etwa 35 % gefallen, haben sich seither aber wieder um 15 % erholt. Zunächst hat man durch starke Stützung nach dem New Yorker schwarzen Dienstag von Ende Mai die Kurse halten können; neben psychologischen Argumenten wir für die massive Intervention wesentlich, daß man von Bankenseite gerade in dieser Zeit an der Placierung der Wandelanleihe eines großen Unternehmens interessiert war und dafür keine Baisse brauchen konnte. Lange konnte man sich aber der Baisse an den Weltbörsen nicht entziehen, zumal gerade Abgaben von deutscher Seite auf den Markt drückten.

Die Tendenz und der Druck gingen insbesondere von drei industriellen Stimmungswerten aus, die auch am deutschen Aktienmarkt zu den interessantesten ausländischen Freiverkehrswerten zählen (und in Wien als einzige im variablen Handel umgesetzt werden) nämlich Steyr-Daimler-Puch, Semperit und Perlmooser Zement. Besonders bei Steyr besteht ein ansehnlicher alter deutscher Besitz, der durch Zukäufe ergänzt wurde und aus dem bedeutende Abgaben erfolgten. Dabei ist dieses Unternehmen so finanzstark, daß der Kurswert durch Eigenkapital einschließlich sehr hoher offener Reserven und nachweisbar über den Substanzverzehr gemachter Abschreibungen in der letzten Zeit voll gedeckt erscheint, ungeachtet der ansehnlichen stillen Reserven. Allerdings liegen hier Beschäftigungssorgen vor, und man hat, wenn auch nicht in bedeutendem Maße, Entlassungen vorgenommen. Jedenfalls ist bei den genannten Werten das flottante Material bedeutend genug, daß sich eine echte Dynamik entwickeln kann. Es gibt andere Werte, wie etwa Tiroler Röhren, um nur eines von vielen Beispielen zu nennen, wo der feste Besitz so groß ist, daß auch in Baisse-Zeiten keine wesentlichen Abgaben erfolgen und die Kurse stabil bleiben.

Die Hausse der Vorjahre ging in Österreich sehr viel mehr als in der Bundesrepublik auf reine Substanzerwägungen zurück (die Rendite war immer undiskutabel), weil die Firmen die steuerbegünstigte Selbstfinanzierung mit Hilfe vorzeitiger Abschreibungen der doppelbesteuerten Dividendenausschütung vorgezogen haben. So ist viel Substanz zugewachsen und der Aktionär konnte sich an steigenden Kursen trösten. Hierzu einige Schlagworte über die Kursbewegung: Im Jahr 1949 standen die Industrieaktien durchschnittlich auf dem Dreifachen von 1938. Wenn wir dieses Kursniveau als erste Orientierung nach dem ersten Wiederaufbau ansehen, so stiegen die Kurse dann recht langsam und erreichten innerhalb von fünf Jahren eine Verdoppelung. Der eigentliche Auftrieb ergab sich, als die für 1954/55 möglichen Schillingseröffnungsbilanzen zeigten, daß die Kriegszerstörungen kleiner und die neuen Investitionen größer waren als angenommen. Nun ging zunächst noch in einer Wellenbewegung, dann aber geradlinig die Kursentwicklung aufwärts, gefördert durch die erwähnte Selbstfinanzierung, und erreichte Anfang Februar 1962 mit dem Zwölffachen des Kursdurchschnittes 1949 den Höhepunkt. Die jüngste Baisse hat zwar die Renditen verbessert, aber die Verzinsung bleibt auch nach dem gesunkenen Kurswert für die erwähnten drei Stimmungswerte z. B. noch immer bei 2 %.

Wie immer ruft der Aktionär in solchen Zeiten nach einer Kursstützung. Den Banken stehen hierfür nur begrenzte Mittel zur Verfügung, und sie selbst sollen ja nicht spekulieren. Es hat sich aber zur Überraschung vieler Beobachter gezeigt, daß man nicht aus der Tatsache eines unverhältnismäßig kleinen Bestandes an freiem Aktienbesitz (viel kleiner als in der Bundesrepublik) auf eine Krisenfestigkeit der Kurse schließen darf. Wenn die Stimmung schlecht ist, so bleibt auch ein kleines Angebot liegen und drückt die Notierungen. Es geht auch weniger um die aktuelle Kursstützung (so laut man an Baissetagen danach ruft), sondern um eine auf längere Zeit bedachte Kurspflege, die man in einem Jahrzehnt der scheinbar, unaufhaltsamen Hausse vergessen hat.

War bisher nur von Industriewerten die Rede, so zeigt sich, daß auch die Bankaktien der allgemeinen Tendenz gefolgt sind. Wesentlich ist hier besonders die Bewegung für die stimmrechtlosen Vorzugsaktien sowohl der Creditanstalt-Bankverein als auch der Österreichischen Länderbank, von denen 225 Mill. Nennwert im Umlauf sind und als „Volksaktien“ seinerzeit in sehr breiter Streuung ausgegeben wurden. Diese Papiere sind von einem Höchstkurs 1962 von 743 % in raschem Absacken bis auf knapp 500 % gekommen, haben allerdings inzwischen wieder aufgeholt.

Natürlich hören die Verkäufe auf, wenn die Kurse durch Stützung gehalten oder emporgezogen werden können, aber doch nur dann, wenn es sich hier um eine Aushilfe bei temporären Kursschwächen handelt, nicht bei anhaltender Baissestimmung. Und hier liegt auch der entscheidende Punkt, denn die mehr oder weniger vorstellbaren Kurspfleger sind über den weiteren Verlauf der Entwicklung an der Börse kaum weniger unsicher als der kleine Aktionär, der beim Bankschalter von einem gleichfalls ratlosen Beamten garantierähnliche Auskünfte haben möchte. J. B.