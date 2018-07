Die englische Vogelwelt ist um ein paar seltene Exemplare ärmer geworden; genauer gesagt: Der Glaube an die Reichhaltigkeit der englischen Vogelwelt ist schnöd getäuscht worden. Entstanden ist dieser Glaube im Naturkundemuseum von Hastings. Dort standen sie, die Raritäten – der schmalschnabelige Brachvogel, der Graurumpf-Sandpfeifer, die schwarze Lerche, Ruppells Grasmücke, Maskenwürger und Schneefink – ausgestopft und mit dem Etikett versehen: Erlegt in England. Und von Hastings aus wanderten diese Raritäten auch in andere englische Museen, zum Beispiel nach Bolton.

Zu dem Kurator des Naturkundemuseums in Bolton kam eines Tages der Kapitän eines Schleppdampfers aus Hull und brachte vier tote Schneeammern, die er während eines Sturmes auf dem Deck seines Schiffes gefunden und im Kühlschrank nach Hause transportiert hatte. Ein Vierteljahr später waren sie ausgestopft, und auch der erfahrenste Fachmann konnte nicht mehr erkennen, daß sie in gefrorenem Zustand importiert worden waren.

Dieser Vorfall gab dem Kurator zu denken. War es nicht möglich, daß auch die Hastings-Vögel auf ähnliche Weise nach England gebracht worden waren? Der Verdacht wurde zur Gewißheit. Es stellte sich heraus, daß alle Hastings-Vögel von einem einzigen Mann, dem Büchsenmacher George Bristow, geliefert worden waren. Vierzig Jahre lang, von 1890 bis 1930, hatte Bristow Vögel herbeigeschafft, die bisher noch kein Mensch in England gesehen hatte. Keines dieser Tiere hatte die englische Insel auf eigenen Flügeln erreicht, sie waren von englischen Kapitänen aus dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer, wo sie heimisch sind, nach England importiert worden.

Bristow hatte die Vögel ausgestopft und sie treu und brav dem Kurator des Museums von Hastings abgeliefert, einem gewissen Mr. Ruskin Butterfield. Butterfield hatte ohne Zögern die Echtheit der „Funde“ bestätigt. Ein paarmal war Bristow von Ornithologen gefragt worden, wie er denn in den Besitz dieser Raritäten gelangt sei, und immer wieder gab er zur Antwort, Kunden, die bei ihm Jagdmunition kauften, hätten sie ihm mitgebracht. Drang man weiter in Mr. Bristow, die Namen dieser Leute zu nennen, so wich er aus: Einige der Vogelschützen seien Wilderer, er wolle sie nicht in Ungelegenheiten bringen.

Hatte also Bristow den Kurator von Hastings, Mr. Butterfield, getäuscht? Man wird es nie genau erfahren, denn beide Herren sind inzwischen gestorben. Doch spricht manches dafür, daß Butterfield am Komplott gegen die ehrwürdige Wissenschaft beteiligt war. Er war nämlich auch in eine zweite höchst kuriose Geschichte verwickelt.

Der Kurator des Naturkundemuseums von Hastings war ein enger Freund eines englischen Amateur-Archäologen namens Charles Dawson. Dieser Charles Dawson hatte 1912 den Schädel des sogenannten „Piltdown“-Menschen gefunden. Und Butterfield war es, der den zögernden Dawson dazu bewog, seinen Fund dem Britischen Museum zu vermachen. Fünf Millionen Jahre alt sollte dieser Schädel sein. Vor fünf Jahren indes stellte sich heraus, daß die Wissenschaft mit diesem Fund düpiert worden war. Die Knochen, die Dawson gefunden hatte, waren wesentlich jüngeren Datums, außerdem waren auch Affenknochen dabei.

Wenn nicht alles trügt, hat Mr. Butterfield also nicht nur die englischen Ornithologen, sondern auch die Archäologen an der Nase herumgeführt. Mr. Butterfield war anscheinend einer der begnadetsten wissenschaftlichen Schwindler, die England hervorgebracht hat. Und sogar die englischen Wissenschaftler müssen widerwillig anerkennen: Er war ein genialer Kauz. E. L.