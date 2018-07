la., Berlin

Kaltensundheim, ein Dorf im südthüringischen Grenzkreis Meiningen, knapp hinter dem Fünf-Kilometer-Sperrgebiet vor der Zonengrenze, macht neuerdings von sich reden. Genauer gesagt: Die SED hängt an die große Glocke, was die Mitarbeiter der Konsumgenossenschaft dieses Rhöndorfs beschlossen haben.

Die Konsumverkäufer von Kaltensundheim wollen mit der „Verkaufskultur“ ernst machen. Sie haben dem „Harn wa nich“ den Krieg erklärt und deshalb „alle Mitglieder des sozialistischen Einzelhandels aufgerufen, im Wettbewerb zu Ehren des VI. Parteitags der SED durch sozialistische Zusammenarbeit mit Großhandel und Produktion eine gute Versorgung der Bevölkerung zu sichern.“

Das bombastische Wortgedröhn läßt aufhorchen, zumal das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ schon zweimal die Kaltensundheimer Konsumgenossen mit Vorschußlorbeeren überhäufte.

Worin nun wollen die thüringischen Musterverkäufer mit ihren Kollegen in der Sowjetzone wetteifern? Genaueres Hinsehen bringt etliche Überraschungen mit sich. An der Spitze der Wettbewerbsverpflichtungen zu Ehren der SED-Heerschau im Januar nächsten Jahres steht das Bemühen der acht Konsumbrigaden, beim volkseigenen Großhandel „bedarfsgerecht einzukaufen und die Käufer sachkundig zu beraten“. Das Parteiblatt „Neues Deutschland“ erläuterte dieses Vorhaben:

„Wie wollen sie das tun? In einem Satz ausgedrückt: indem sie alle gegebenen Möglichkeiten nutzen, um die Bürger ihrer Gemeinden so gut wie irgend möglich zu versorgen. Mancher würde staunen, wie groß die Möglichkeiten sind, wenn wir sie alle immer richtig wahrnehmen. In vielen Branchen von Industriewaren ist nämlich unser Warenangebot besser, reichhaltiger und vielseitiger, als es die Auslagen vieler Geschäfte vermuten lassen.

Die Kaltensundheimer haben sich vorgenommen, ihren Kunden stets alle Waren anzubieten, die in den Lagern zur Verfügung stehen und der jeweiligen Saison entsprechen. Das ist noch keineswegs überall selbstverständlich. Manche Ware, die gern gekauft würde, fehlt zeitweilig in den Geschäften, liegt aber beim Großhandel.“