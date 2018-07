HAMBURG (Thalia-Theater):

„Die Jungfern vom Bischofsberg“ von Gerhart Hauptmann

Gerhart Hauptmann hat mehr Bühnenwerke hinterlassen als Shakespeare. Repertoirestücke sind noch ein halbes Dutzend. Der 100. Geburtstag des Dichters erinnerte wenigstens an einige abgelegte Theatererfolge. Das Hamburger Thalia-Theater blieb dabei im Rahmen der Gesellschaftskomödie, die es pflegt. Kommt aber eine so ausgewogene, atmosphärisch lebendige Aufführung zustande, wie sie unter Franz Reicherts Regie gelang, dann können auch „Die Jungfern vom Bischofsberg“ noch für einen Dichter: zeugen, dem die weibliche Seele ein offenes Buch und die bildungsbürgerliche Familie gesellschaftliche Wirklichkeit bedeuteten. Reichert ließ die zart, ironische Geschichte vom Herzen mit Schmerzen als Bilderbuch aus Biedermeiertagen. aufblättern. Reizend, wie das von Fritz Brauer szenisch .ermöglicht und entschwert wurde. Andrea Dahmen besaß Natur und Kunst genug, um in der Hauptrolle (Agathe) zu fesseln. Konsequent, obwohl noch mit: unterschiedlichem Erfolg, verpflichtete Reichert die jungen Schauspieler auf eine ihnen ferner als den älteren liegende Gefühlswelt. Am präzisesten gelang es bei Rolf Nagel, dem Philosophen in Moll (Kozakiewicz).

KÖLN (Opernhaus):

„Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauß

„Oscar Fritz; Schuh will uns den Abschied vom Opernregisseur Schuh offenbar schwer machen“, liest man im Kölner Stadtanzeiger. „Wie schon als Inszenator von Prokofieffs ‚Liebe zu den drei Orangen‘, zeigt er sich nun auch in seiner letzten Einstudierung für die Kölner Musikbühne noch einmal von seiner besten Seite. In der Kölnischen Rundschau wird der „hohe künstlerische Rang“ dieser Inszenierung, für die Teo Otto die Bühnenbilder entwarf, auf die Formel gebracht: „Schuh befreite die Szene von der Schlepplast des Allegorischen.“ Im übrigen stellt Herbert Eimert fest: „Wolfgang Sawallisch am Pult hatte seinen großen Tag, vielleicht den größten innerhalb der kurzen Zeit seines Kölner Wirkens. Nun scheint sich in klingendem Goldgewirk auszuzahlen, was er in Bayreuth gelernt hat: nämlich mit einem Riesenorchester Kammermusik zu machen.“ „Die Besetzungsfrage ist vorbildlich gelöst“: Helga Pilarczyk (Färbersfrau), Franz Craß (Färber), Ingeborg Exner (Kaiserin), Herbert Schachtschneider (Kaiser), Elisabeth Schärtel (Amme). „Die sonst keineswegs publikumsscheuen Herren Schuh und Sawallisch... an die Rampe zu locken, vermochte selbst ein für Köln ganz ungewöhnlicher Zehn-Minuten-Beifall nicht.“

STUTTGART (Kammertheater):