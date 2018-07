Was kostet der Wohlstand? Kostet er uns möglicherweise die Freiheit? Eine Antwort auf diese erregende Frage setzt die Kenntnis der Tatbestände voraus, die die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in der zweiten – Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmen. Dieser Aufgabe hat sich der Chef des Wirtschaftsteils der „Welt“ in einem beachtenswerten Buch

Heinz Pentzlin, Was kostet der Wohlstand? – Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg/Hamburg, 288 Seiten, 19,80 DM

unterzogen – beachtenswert vor allem deswegen, weil sich sein Verfasser in erfreulich souveräner Weise frei hält von den liberalistischen und sozialistischen Denkklischees der Vergangenheit.

Pentzlin schildert, wie die Bindungen und Verflechtungen in der modernen Wirtschaft immer enger werden, wie die Unternehmenskonzentration schon aus ökonomischen Gründen ihren Lauf nimmt, wie die Einzelinteressen sich zu machtvollen Verbänden organisieren, wie der Einfluß des Staates auf die Wirtschaft zunehmend größer wird und schließlich dieser Staat nicht mehr darum herumkommt, mit „Planzahlen“ und damit mit Methoden zu arbeiten, die zumindesten in verdächtiger Nähe der östlichen Zwangswirtschaft liegen.

Für Pentzlin, dem es in diesem Buch in erster Linie auf die Tatsachen ankommt und weniger auf ihre Wertung, ist diese Entwicklung nicht gleichbedeutend mit dem „Weg zur Knechtschaft“. Er sieht in diesem Prozeß der zunehmenden Vergesellschaftung aber immerhin eine Gefahr und Bedrohung der auf der individuellen Freiheit beruhenden westlichen Zivilisation, der „mit neuen Formen der Zusammenarbeit“ begegnet werden muß. Welcher Formen der Zusammenarbeit? Diese Frage bleibt in diesem Buch noch unbeantwortet. kr