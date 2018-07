Der „Mann im grauen Anzug“, mit dem Sloan Wilson 1956 seinen ersten Erfolg hatte und der sich mit ängstlicher Hartnäckigkeit und so anständig wie möglich den Platz an der Sonne eroberte, ist älter, um einige Erfahrungen und etwas Speck an der Taille reicher geworden.

Er heißt jetzt Nathan Bond, ist ein Karikaturist, vermögend, erfolgreich, doch kurz vor der Scheidung und der Fähigkeit beraubt, sich „irgend etwas wichtig erscheinen zu lassen“ –

Sloan Wilson: „Am Tisch des Lebens“ (Originaltitel: „A Sense of Values“), aus dem Amerikanischen von Werner Peterich; Wolfgang Krüger Verlag, Hamburg; 555 S., 19,80 DM.

Der Roman ist nicht so pompös wie der Titel. Das amerikanische Original heißt „A Sense of Values“, und es dreht sich tatsächlich mehr um das „Gefühl für die Werte“ als um barocke Lebensweisheiten.

Wilson gehört zu den amerikanischen Autoren, die ihr Metier mit einer disziplinierten Routine beherrschen, die bis in die letzte Zeile reicht. Nichts ist geschludert, jede Randfigur – und sei es nur der Liftboy – ist mit der gleichen ruhigen Exaktheit gezeichnet.

Der Autor hütet sich, sich mit seinen Kreaturen zu identifizieren. Er bleibt jenseits, kann um so besser zuschauen, abwägen und schildern, was spannend und interessant ist. Wenn man auch weiß, daß Nathan Bond zum Schluß an seinen reichgedeckten „Tisch des Lebens“ zurückkehren wird, so ist man doch von seiner – in der Rückblende erzählten – Lebensgeschichte gefangen. Man verfolgt interessiert, wie der strebsame Pfarrerssohn mit reichen Nachbarskindern aufwächst, im Krieg zum erstenmal gezwungen wird, Charakter zu zeigen, wie er nach dem Krieg als armer Schlucker dennoch die reiche Jugendfreundin heiratet, sich als Journalist nach oben schreibt, sich an einer Frauenzeitschrift abrackert und an ihrer sanften Verlogenheit fast zugrunde geht, wie er allen Mut aufrafft und sich als Zeichner selbständig macht, Erfolg hat und zunächst immer in der hektischen Angst lebt, daß dieser Erfolg wie eine Seifenblase zerspringt, wie er dann das Opfer der Publicity und der Steuer wird und schließlich in der Ehe, als Vater so gründlich zu versagen glaubt, daß er die Scheidung fordert.

Natürlich folgen auf die bittere Selbsterkenntnis Versöhnung und ein paar Sätze, die Zitate aus dem Reader’s Digest sein könnten, aber sie stören nicht mehr das Bild eines Mannes, der sich im Chaos des Lebens schon deshalb seine Ordnung suchen muß, weil er Kinder hat, denen er das einzige verläßliche Ordnungsprinzip ist.

Nach der Lektüre des Buches begreift man wieder, warum in den englisch sprechenden – und schreibenden – Ländern das Wort „Unterhaltungsroman“ einen guten Klang hat. sy