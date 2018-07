Von Walther Weber

Bruchstückweise drang die Kunde an die Öffentlichkeit: Die Post, staatliches Monopolunternehmen mit fast 450 000 Beschäftigten, will die Gebühren drastisch erhöhen.

Verwundert horchten die Bürger auf. Sie konnten es einfach nicht glauben. Lebte man nicht in einer Epoche der Sparsamkeit und des Maßhaltens? Und nun sollte nach der Bundesbahn auch noch das zweite staatliche Mammutunternehmen seine Preise zu Beginn des neuen Jahres anheben? Es schien einfach unglaublich.

Amtliche Stellen hüllten sich in Schweigen. „Was dem Verwaltungsrat der Post am 26. November zur ersten Beratung vorgelegt wird, ist noch nicht einmal fertig ausgearbeitet“, hieß es nur, während man in einer überregionalen Tageszeitung die geplanten Tariferhöhungen im einzelnen nachlesen konnte.

Tariferhöhungen, warum? – Halten wir uns einmal an die letzte Bilanz der Post. Sie wies für 1961 Verluste in Höhe von 142,5 Mill. DM aus; Im laufenden Jahr soll das Defizit gar 330 Mill. erreichen und für 1963 prognostiziert man die Verluste kühn auf 600 Mill. DM.

Ob man diese pessimistischen Schätzungen akzeptiert oder nicht (die Post hat sich bei ihren Voraussagen stets verkalkuliert): wenn die Post aus ihrem rechnerischen Defizit heraus will, muß sie etwas tun. Denn es ist nicht zu erwarten, daß der Finanzminister auf die Einnahmen verzichtet, die dem Bundeshaushalt Jahr für Jahr von der Post zufließen.

Mit dem Kauf jeder Briefmarke, mit jedem Telephonat, jedem Telegramm, kurzum mit jeder entgeltlichen Dienstleistung zahlt der Kunde bekanntlich 6 2/3 % des Wertes an den Bund, wie § 21 des Postverwaltungsgesetzes „es befiehlt“. Insgesamt 3,25 Mrd. DM sind auf diese Weise seit 1948, sozusagen als garantierte Dividende ohne Rücksicht auf die Gewinn- und Verlustsituation der Post, bereits in die Staatskasse geflossen. 1961 waren es allein 388 Mill., die das Ergebnis der Post belasteten. Oder mit anderen Worten: