Es gibt ihn also wirklich, unseren „Hörer“ Köhler. Dies scheint sicher zu sein, seit wir in der ZEIT vom 16. November über seine Abenteuer mit den Nachrichten des SFB gelesen haben, von denen er so nett und wortreich, wenn auch nicht ohne einen Schuß Boshaftigkeit berichtet.

Bisher bestanden bei der Nachrichtenredaktion des SFB Zweifel über seine tatsächliche Existenz, denn er gab sich nie zu erkennen, war nie bereit, seine Telephonnummer zu nennen, sich einmal brieflich mit Adresse zu äußern oder gar zu einem Gespräch ins Funkhaus zu kommen. Er blieb anonym. Vielleicht ist dies sein gutes Recht. Aber vielleicht ist dann auch unsere Skepsis verständlich gegenüber langen politischen Debatten am Telephon. Man hat so seine Erfahrungen.

Da ging eines Tages das Telephon. Auf der anderen Seite meldete sich der Teilnehmer. Er fragt etwas, das sich auf eine der letzten Sendungen bezieht. Es entwickelt sich ein Gespräch. Der Anrufer wechselt das Thema, es kommen Fragen zu aktuellen Themen, suggestive Fragen, sehr freundlich, aber gezielt. Dann ist das Gespräch zu Ende. Und am Abend kann man, überrascht, im kommunistischen Rundfunk der Zone die eigene Stimme hören. Eingebaut jetzt in einen ganz anderen Fragetext, zusammengeschnitten, aus dem Zusammenhang gerissen und anschließend mit dem Hinweis versehen: „Selbst SFB-Redakteure erklärten...“

Wie gesagt, man hat so seine Erfahrungen und seine Skepsis.

Nun hat Herr Köhler eine Sprachdiktion und einen Tonfall (bei seinem Schreiben geht das leider verloren), die in liebenswerter Weise an Piroschka erinnern, an die vielen deutschsprachigen Menschen in den Teilen Europas, die wir heute nicht mehr ohne Schwierigkeiten besuchen können. Eine Stimme, deren Akzent sich übrigens auch von dem sowjetischer Presseoffiziere kaum unterscheidet. Und dann fragt der Anrufe nach Themen, die... siehe oben. Man hat eben seine Erfahrungen und seine Skepsis. Die Erinnerung an Tonband und dergleichen ist dann nicht von ungefähr, zumal jeder Versuch, Herrn Köhler persönlich kennenzulernen, an seiner Bescheidenheit und Zurückhaltung scheiterte.

Eines Tages aber tritt er aus der Anonymität. Da berichtet er. Mit sicherer Erinnerung an den Wortlaut von Gesprächen, obgleich sie im Falle Lumumba im Februar 1961 stattgefunden haben. Er zitiert wörtlich. Fast wie nach einem Tonband. Aber sei’s drum!

Er gibt sich als kritischer Hörer. Tableau! Was kann es für eine Zeitung, eine Rundfunkstation Besseres geben als kritische Leser und kritische Hörer. Seit der ersten Sendung des SFB sind wir bemüht, Nachricht und Kommentar säuberlich zu trennen. Der von Herrn Köhler beschworene genius loci des Funkhauses in der Masurenallee ist sicher nur eine als Würze, als Pikanterie gedachte kleine Anremplung. Welches Gebäude könnte da nicht gegebenenfalls herhalten müssen?