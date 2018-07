Inhalt Seite 1 — Die Menschen unter dem Staub Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er erzählt verwickelt. Ich will versuchen, die Linie seines neuen Romans freizulegen. Herr Tourel, ein Mann anfangs der Dreißig, besinnt sich auf eine Spanne seines Lebens. In der Kleinstadt Jammers am Fuße des Juras wurde er geboren. Da lebte er seine Kindheit, in einem Haus am Ufer der Aare. Wenn man im Keller das Ohr an die Mauer legt, ist das Podien des Wassers zu hören – das seien die Fäuste der Ertrunkenen, sagt man ihm. Nach der Klosterschule kam der junge Tourel zu einem Photographen in die Lehre und arbeitete anschließend in diesem Beruf, jahrelang. Er gibt die Stelle auf. „Ich hatte die Absicht“, sagt er, „mich für eine gewisse Zeit... in Jammers, in der Stadt meiner frühen Kindheit, niederzulassen.“ Anfang Juni trifft er in Jammers ein und bleibt bis Anfang November. In dieser Zeit richtet er sich als Photograph ein; er erledigt da und dort einen Auftrag, wird in den Alltag des Ortes aufgenommen und findet Kameraden. Mit Beth, der Nichte eines Mannes namens Julian Jeheb, kommt er zusammen; der Alte führt einen Laden, „Bierladen und Benzinstation in einem“; das Mädchen hilft ihm dabei. Es zeigt sich, daß Beth ein Kind erwartet; Herr Tourel ist der Vater. Der alte Jeheb, unsicher, verschüchtert, verzweifelt, sperrt das Mädchen in ein Zimmer. Auf Tourels Frage, wo sie sei, wird gesagt, bei einer Tante in der Pruntruter Gegend.

Und Tourel reist ab. Es ist Anfang November. Nun führt ihn das, was er „mein Unglück, mein Schicksal oder was immer“ nennt, auf eine Reise von Jammers fort, durch den Jura und das Berner Seeland, über sieben Monate hin, geführt, getrieben: Reise als eine verschlungene Figur des Suchens und Nichtsuchens. Sie führt ihn wieder nach Jammers zurück.

Zum zweiten Male kehrt Tourel in der Stadt ein, fast auf den Tag genau ein Jahr nach der ersten Heimkehr; es ist wieder Juni. Und dieselbe Stadt? Etwas Neues hält sich in ihr auf: das Gerücht. Die fünf Monate, welche Herr Tourel am Ort lebte; die sieben Monate, während deren er auf seiner Reise war – ein Jahr hat den Leuten Stoff zu Vermutung und Verdächtigung, zu einem Gemisch von Tatsache und Möglichkeit gegeben. Arbeiter des Zementwerks traten in den Ausstand. Hat Herr Tourel etwas damit zu schaffen? Beth erwartet ein Kind, sieben Monate hatte sie der alte Jeheb eingesperrt. Blutschande? Oder ist doch Tourel der Vater? Beth macht sich frei, im Wohnwagen bei einem halbschwachen Mann erwartet sie ihr Kind; erzählt, was ihr geschah; stirbt an der Geburt. Hat ihr nicht einer verbrecherisch aus der Not helfen wollen? War Tourel dabei? Und der Tod Jehebs, draußen bei der Tankstelle: Unfall, Tötung oder Selbstgericht?

Das Gerücht füllt den Tag. Dagegen setzt Herr Tourel an. Gewißheit schaffen; sagen, wie es war; Gerücht feststellen, aus ihm den wahren Kern freimachen und die schummerige Verpackung ablösen. Deutlichkeit und in ihr Gerechtigkeit: Herr Tourel will sie herstellen, jetzt, nach seiner Rückkehr, ein Jahr nach dem ersten Eintritt in die Stadt. In einem Bootshaus an der Aare, am ziehenden Wasser, welches tief in Tourels Erinnerung noch an die Mauern des Elternhauses pocht, abgeschieden und doch eingenommen vom Tageslauf der Stadt: im Bootshaus liegt Herr Tourel und schreibt seinen Fall auf; „ein Strudel von Lebendigem, ein Wirrwarr von Stimmen“ umgibt ihn. „Das Summen ist da, kaum daß ich den Kopf an die Bretterwand lege, es umschwirrt mich“, sagt der Mann im Bootshaus.

Woraus lebt das Gesumm, welches Herr Tourel in Worte gliedern, aus dem Ungefähren ins Bindende überführen möchte? Da ist, als unterste Schicht, die Kindheit im Elternhaus am Strom, Jahrzehnte zurück; er verwahrt sie in seiner Erinnerung. Da sind die Jahre des Wachstums und der Arbeit im Beruf; sie gehören schon nicht mehr ihm allein, die Umwelt nimmt daran teil. Da sind die sechs Monate in Jammers und die sieben Monate der Reise; sie gehören seiner eigenen Erfahrung und ebenso der Erfahrung der andern, er muß sie teilen mit ihnen; Erlebnis und Gerücht halten seine Seele mit gleicher Macht besetzt. Da sind – und damit ist die oberste Zeitschick, die Gegenwart, belebt – seine Stunden in der Bootshütte, in welche alles einströmt: Lebensstoff aus tiefer, aus mittlerer, aus naher Vergangenheit. Lebensraum ist in Zeitraum verwandelt, und dem Zeitraum ist die Umgrenzung genommen; es gibt keinen Fluchtpunkt mehr, an welchen sich das Auge halten dürfte. Die Zeit ist frei. So ist, was ich als „Inhalt“ der Geschichte vorlege, eine Entstellung: Ich habe perspektivisch berichtet, auf einen Fluchtpunkt geordnet, was sich in der Dichtung Otto F. Walters als ein Dasein in Zeitfreiheit schwierig verstellt.

Die unübersehbare Hauptsache im öffentlichen Alltag der Stadt Jammers ist das Zementwerk. Steinbrocken werden in der Vorbrechanlage zerkleinert; die Seillorenbahn schafft das Material hinab in die Mühlen. „Da wird das Ganze zu Staub gemacht.“ Staub schleiert unablässig nieder auf die Stadt. Das Dasein in ihr ist ein Dasein gegen den Staub. Die Augen wehren sich gegen die Schleier und werden müde, entzündet, klein. Otto F. Walter berichtet über diese Zustände, wiederholend, zäh beim Sachverhalt bleibend; immer Staub, Abbau des Gesteins, Transport in die Steinmühle, Staub und der Ärger, das Leiden der Leute unter dem Staub. Otto F. Walter sagt es nicht, aber er erregt es in uns: daß wir vom Staub über Gestalt in Staub zurückkehren. So wird der Werklärm in Jammers zum Werklärm des Daseins. Mit brennenden Augen suchen die Bewohner die Deutlichkeit im Tage. Ihr Suchen ist gesteigert in der Arbeit des Herrn Tourel. Er ist Photograph. Was sucht er? Deutlichkeit, den innersten Ort der Erscheinungen, wo das wesentliche, ungeteilte Leben wirkt. Tourel nimmt das ihm liebste Gesicht zwölfmal auf, um das eine Antlitz in seinem Geheimnis offenbar zu machen, einzig, nicht zu vertauschen und nicht zu verwechseln. Jedoch: „Das Gesicht auf dem Papier war nicht jenes, das ich erwartet hatte... zu sehr gleichzeitig... waren die zwölf Möglichkeiten ihres Gesichts nun da, und erst noch fehlten die vierundvierzig oder meinetwegen die vierhundertvierzig anderen Möglichkeiten, man kam, das wußte ich jetzt, auf diese Weise wohl nicht an ein Gesicht heran. Ich hatte nicht etwa meine Fähigkeiten, wohl aber jene der Photographie überfordert.“

Damit bin ich am Ort, wo der Sinn des Romans „Herr Tourel“ freiliegt. Otto F. Walter erleidet und bedenkt, indem er erzählt, die Schicksalsschwebe der Sprache zwischen Vermögen und Unvermögen. Ist die Sprache denn viel mehr als ein Staub, welcher auf das Leben niederschleiert, es zudeckt und entstellt? Vermag die Sprache das eine, einzige Antlitz des Lebens zu entbengen? Da fällt das Wort: „Mensch, was regst du dich auf? Erbsünder sind wir alle.“ Ich sagte: Schicksalsschwebe der Sprache zwischen Vermögen und Unvermögen – es ist ein Teil (oder ist es das Ganze?) der Last, welche dem Menschen mitgegeben worden ist. Vor der rein treffenden, Geheimstes entbergenden Sprache stehen die Cherubim mit dem bloßen hauenden Schwert und lassen uns nicht zu ihr hin. Vom Staube sind wir und sollen zu Staub werden, und es bleibt uns nur die Sprache des Staubs. Die Leute lassen Herrn Tourel nicht in die Welt ihrer Gerüchte ein. Sein Dasein und das Dasein, welches sie ihm zureden, sind unvereinbar. Die Einsamkeit ist vollkommen. Und da verliert nun auch das Bootshaus am Strom seine Zufälligkeit. Herr Tourel, der durch Sprache die Gemeinschaft herstellen möchte, schließt sich bei dieser Anstrengung aus: Mann im Bootshaus. Die Blätter, die er vollschrieb, gehen ihm verloren.