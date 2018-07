Tezpur, Ende November

Langsam kehren sie zurück nach Tezpur – schweigsam, weiß gewandet, genau so freudlos wie sie vor ein paar Tagen die Stadt verlassen haben. Sie waren geflohen, weil die Armee sich in Schweigen hüllte, die bramarbasierenden lokalen Politiker aber zuviel redeten. Jetzt, seit der Feuereinstellung an der Himalaja-Front, kommen sie nach und nach zurück in ihre Heimatstadt.

Es ist wenig Bemerkenswertes an Tezpur. Die Stadt liegt am feuchtheißen Nordufer des Brahmaputra. Die Bürger leben gut von den Geschäften, die sie mit den Reisbauern treiben, deren Felder sich vom Fluß bis zu den 50 Kilometer entfernten Vorbergen des Himalaja hinziehen.

Seit Tagen hatte jedermann gewußt: Zwischen Tezpur und den Bergen standen keine nennenswerten indischen Truppenverbände, wenn auch im klösterlichen Hauptquartier der Armee Fähnchen auf den Karten Brigaden hier und Brigaden dort bezeichneten. Aber die Armee ließ niemand wissen, was diese Fähnchen bedeuten sollten, noch gab sie zu erkennen, daß sie nichts bedeuteten.

Am Dienstagabend voriger Woche gab Nehru im Rundfunk den Fall von Bomdila bekannt, das 180 Kilometer nördlich von Tezpur liegt. Kurz zuvor hatte der regierungsoffizielle Wehrmachtsbericht noch angedeutet, Bomdila sei fest in indischer Hand. Die Lage war dann höchst undurchsichtig, als am Mittwoch früh um 2.00 Uhr R. K. D. Singh der neue Distriktkommissar, nach einer langen Eisenbahnreise in Tezpur eintraf.

Mr. Singh war so ortsfremd, daß er kaum den Weg von seinem Amtssitz zum Polizeirevier zu finden vermochte. All seine Versuche blieben vergebens, von den Militärs einen klaren Lagebericht zu erhalten. So entschloß er sich, den Bürgern von Tezpur die Evakuierung der Frauen und Kinder nahezulegen. Den Männern, denen dieser Ratschlag vernünftig erschien, erschien es auch vernünftig, Frauen und Kindern sicheres Geleit über den Fluß zu geben und dann zurückzukehren. Dies erklärten sie jedenfalls. Doch Mr. Singh war nicht sehr verwundert, als die meisten Männer es vorzogen, auch selber am anderen Ufer zu bleiben.

Am Morgen nach seiner Ankunft hielt eine bunt zusammengewürfelte Gruppe örtlicher Politiker eine „Massenversammlung“ ab. Die Politiker postierten sich auf dem Podium der Assam Music Conference, einer Betonbühne am Ende eines kleinen, abfallenden Feldes. Eine lustlose Menge hatte sich davor versammelt. Die meisten hatten ihre Fahrräder bei sich – als wollten sie zeigen, daß es darauf ankäme, notfalls rasch das Weite zu suchen.