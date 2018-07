Inhalt Seite 1 — Gelächter im Dunkel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der längste Tag“ – diese gewaltige Kintopp-Rekonstruktion der Invasion an der Normandieküste – ist, will man dem Publikum glauben, eine ungemein kurzweilige Angelegenheit.

Es war am Buß- und Bettag: Der Totensonntag war in Sicht, der Volkstrauertag gerade übersenden, ein Vorspann warb eindringlich um Spenden für die Kriegsgräberfürsorge, das Kino war ausverkauft.

Das bedeutet schon allerlei, besonders wenn man in einer der ersten Reihen sitzt (nur wer über fünf Mark zu investieren bereit war, saß weiter hinten) Man spürt das Kollektiv, die „Volksseele“ im Rücken.

Die Belanglosigkeiten der Wochenschau sind überstanden. Zwar kämpfen im Himalayagebiet Gelbe gegen Braune, aber das liegt fern, die Eiscreme-Verkäuferinnen sind erhitzt: Rekordumsatz.

Und dann geht es los: Breitwand, die ersten Töne der Schicksals-Fünften rauschen auf – und gleich wird einer gejagt und erschossen. Man sieht die Alliierten gerüstet, bereit, den Sprung über den Kanal zu wagen. Die Invasion rollt an, das große Kino-Sterben beginnt. Dann Pause, noch mal Eiscreme, wieder die Fünfte und weiter.

Über die technischen Qualitäten des Filmes läßt sich nicht streiten. Was einen aber nach und nach bedenklich stimmt und mitunter eine Gänsehaut über den Rücken jagt, ist die tosende Begeisterung des Kollektivs im Dunkel, die mindestens ebensooft ausbricht, wie die Victory-Töne feierlich erklingen. Gleich, ob es sich um unerträgliche Landserscherze handelt, die dankbar belacht werden, oder ob ein MG-Nest samt fünfköpfiger Bedienungsmannschaft dekorativ durch die Luft wirbelt: Man applaudiert. Die Freude nimmt kein Ende, als ein unglücklicher Fallschirmjäger ausgerechnet in den tiefen Dorfbrunnen springt und dort ersäuft wie eine Katze – kaum verebbt, schwillt sie wieder an, als ein anderer hilflos am Kirchturm hängend auf den Fangschuß wartet, während er sehen muß, wie seine Kameraden niedergemetzelt werden.

Woran liegt das? An der Machart dieses Filmes, seiner zahllosen Vorgänger? Oder tatsächlich an der Zuschauermentalität?