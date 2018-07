Inhalt Seite 1 — Grenzen des Asylrechts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmuth Mayer

Generalstaatsanwalt a. D. Kramer behauptet, aus den Auslieferungsverträgen erwachse dem Staatsbürger (Ich frage: welches Staates denn eigentlich?) ein Recht, darauf vertrauen zu können, daß er wegen eines politischen Delikts nicht ausgeliefert werde. Anders ausgedrückt, diese Verträge seien insoweit Verträge zugunsten Dritter, nämlich zugunsten der auszuliefernden Personen. Diese Konstruktion entbehrt des Bodens im Völkerrecht, das als Recht der Staaten untereinander derartige Rechte des einzelnen im Regelfall verneint. Hätte Herr Generalstaatsanwalt Kramer im Lehrbuch seiner Studienzeit, dem alten guten Liszt’schen Völkerrecht nachgeschlagen, so hätte er folgende Sätze wiedergefunden:

„Die Auslieferung flüchtiger Verbrecher als Akt der internationalen Rechtshilfe ist völkerrechtliche Pflicht des Zufluchtsstaates, soweit diese durch besondere Auslieferungsverträge oder andere Vereinbarungen begründet ist.

Der Zufluchtsstaat ist in allen Fällen zur Auslieferung berechtigt; denn das Asylrecht ist ein Recht des Zufluchtsstaates, nicht aber des flüchtigen Verbrechers.“

Dahm schreibt in seinem 1958 erschienenen Lehrbuch:

„Das allgemeine Völkerrecht kennt aber kein Asylrecht der verfolgten Person. Auch wenn keine Verträge bestehen, sind nämlich die Staaten gleichwohl zur Auslieferung nach ihrem Ermessen befugt. Auch aus Artikel 14 der Menschenrechtserklärung von 1948 läßt sich keine Rechtspflicht zur Gewährung von Zuflucht entnehmen.“ Dahm berichtet dann, daß allerdings in der Rechtslehre die Frage aufgeworfen wurde, ob sich der Auszuliefernde auf einen Vertrag, wie etwa dem spanischdeutschen, berufen könne, daß aber diese Frage von der internationalen Rechtsprechung verneint wurde. So steht es in allen Lehrbüchern.

Völkerrechtlich steht demnach fest, daß der Heimatstaat auch in den Asylfällen die Auslieferung erbitten, der Aufenthaltsstaat sie gewähren darf. Eine solche Bitte ist der Bundesrepublik auch nicht etwa durch ihr Auslieferungsgesetz verboten. Dies befaßt sich nämlich nur mit der Auslieferung aus, nicht mit der Einlieferung nach Deutschland hinein. Man hat sich bewußt gehütet, die Einlieferung besonders gesetzlich zu regeln. Bei der Unbestimmtheit des völkerrechtlichen Begriffs des politischen Deliktes ginge das nämlich nicht an. Wir müßten uns bei Meinungsverschiedenheiten entweder einer fremden fehlsamen Entscheidung unterwerfen, oder einen fremden Hoheitsakt unserer Rechtskontrolle unterstellen. Das erste wäre unerträglich, das zweite gegen das Völkerrecht.