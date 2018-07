Von Otto F. Beer

Zwei Premierenabende – einer im Akademietheater, der andere im Konzerthaustheater – haben in diesen Tagen wieder Wiens Beziehung zu Ödön von Horvath zur Diskussion gestellt. Beide Male spielte man in „Kleinen Häusern“ – einmal in demjenigen der Burg, das anderemal in dem der Josefstadt. Vielleicht zeigt sich schon in dieser Wahl das Zwiespältige solcher Renaissance, denn wenn Horvath auch nicht gerade auf der geräumigen Burgtheaterbühne denkbar wäre – die Josefstadt hätte ihm ruhig ihr Stammhaus einräumen sollen. Doch gleicht Wiens Beziehung zu Horvath überhaupt einer unglücklichen Liebe. Und ein gleiches läßt sich ja auch von Horvaths Beziehung zu Wien behaupten.

Seitdem seine Stücke in einem Rowohlt-Paperback-Band vorliegen, hat die Diskussion um diesen Bohemien, der sein Opus über all jene Länder ver streute, durch die seine erzwungene Wanderschaft ihn geführt hat, auf eine solidere Basis gestellt. Daß die Sammlung in Hamburg erfolgte und nicht in Österreich, kann man wohlwollenderweise so deuten, daß die Bemühung um einen neuen Zugang zu Horvath eben nicht auf Wien beschränkt bleibt. Sein schwarzer Humor, die unverwechselbare Farbe seiner Gestalten, das Abgründige in des Spießers Herz, der Untergang der Reinheit in einer Welt der Kälte und des Egoismus – das alles sind Grundakkorde, die unser Nachkriegstheater in reicher Modulation weitergeführt hat. Und Wiens erfolgreichster Exportartikel der vergangenen Spielzeit, Qualtingers „Herr Karl“, ist auf diesem geistigen Boden gewachsen.

Im Akademietheater spielte man „Die Unbekannte aus der Seine“. Obwohl 1933 geschrieben, als Horvath von Deutschland nach Österreich flüchtete, hat das Stück dennoch erst 1949 in einer kleinen Wiener Kellerbühne, dem „Studio in der Kolingasse“, seine Uraufführung erlebt. Die in den dreißiger Jahren so populäre Maske einer angeblichen Pariser Selbstmörderin hat ihn zu dieser Legende angeregt, die er „in einer großen Stadt, durch die ein Fluß fließt“ ansiedelte, einer Stadt, deren Menschen wienerisch-kleinbürgerliche Züge tragen.

Seither wurde zwar nachgewiesen, daß jene Maske gar nicht einer Toten zugehört hatte, sondern bloß durch eine geschickte kaufmännische Kalkulation mit einer sentimentalen Etikette versehen worden war. Bei Horvath geht „die Unbekannte“ wie eine vorzeitige Anouilh-Heldin durch ein Leben voll Bosheit und Niedrigkeit und flüchtet in den Selbstmord, um nicht verraten zu müssen, daß ihr Geliebter ein Verbrechen begangen hat. Und all die egoistischen Spießbürger und verkommenen Strizzis bauen auf ihrem Tod ihr verlogenes kleines Glück auf, paradieren im Sonntagsgewand an der Totenmaske der Selbstmörderin vorbei, ohne sie zu erkennen. Ein Raimundsdies „Mädchen aus der Feenwelt“ gerät in eine mit dem bitteren Witz Nestroys gesehene Nachkriegswelt voll Arbeitslosenelend und sozialer Verkommenheit.

Im Konzerthaustheater, der Experimentierbühne der Josefstadt, spielte man „Glaube, Liebe, Hoffnung“, auch dies eine Parabel von der Ausgesetztheit einer reinen Zuneigung in einer Welt der Kälte. Die kleine Miederverkäuferin Elisabeth: sucht in der ersten Szene vergeblich, ihren Korpus der Anatomie zu verkaufen, um ein paar Schillinge zu verdienen. Sie bringt einer brutalen, aber mit schönen Worten sehr freigebigen Welt Glaube und Liebe entgegen, doch sie erntet wenig Hoffnung. Das ist die brüchige, abbröckelnde Welt der dreißiger Jahre, in der bittere Not die Menschen reif machte für die noch bitterere Diktatur und den Krieg. Bereit, dieser grauen, hoffnungslosen Welt einen Vertrauensvorschuß einzuräumen, ist sie nach dem Nichtaufgehen ihrer Rechnung ebenso bereit, mit dem eigenen Leben zu bezahlen. Auch hier ist ein grimmiger Humor dabei: unter Leichensezierern, die so gut zu Tauben und so schäbig zu geliebten Menschen sind, unter Polizisten, die ihr goldenes Herz sichtbar nach außen tragen und dann doch so feige kneifen.

Nicht ganz zufällig weisen beide Wiener Aufführungen – obwohl von zwei großen Bühnen veranstaltet – auf ihre Herkunft aus dem Keller hin. „Die Unbekannte von der Seine“ brachte das Burgtheaterdebut des Regisseurs Erich Neuberg, der wohl zuletzt als Oberspielleiter des Fernsehens tätig war, dessen geistige Heimat aber einer der markantesten Wiener Theaterkeller, das „Theater am Parkring“, war. Mit Inge Brücklmeier als Hauptdarsteller hat er eine Aufführung von makabrer Hintergründigkeit und, grimmigem Spott geschaffen.