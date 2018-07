Eine Kulturgeschichte des Gartens in deutscher Sprache hat lange Zeit gefehlt. Es hat seither Gartenbücher wie Sand am Meer gegeben, die sich Teilaufgaben stellten und gelöst haben. Wer aber über die Kulturgeschichte des Gartens Zusammenfassendes und Gültiges lesen wollte, war immer noch auf Marie Gotheins zweibändiges Gartenwerk (bei Eugen Diederichs) angewiesen. Nun bringt Friedrich Schnack unter dem Titel „Traum vom Paradies – Eine Kulturgeschichte des Gartens“ (Rütten & Loening Verlag, Hamburg; 382 Seiten, viele, teils farbige Abb., 24 DM) ein handliches Buch, das den Anspruch erhebt, die Entwicklung von Gärten und Parks auf unserem Planeten darzustellen. Wir wissen, daß Friedrich Schnack ein sehr begabter und einfallsreicher Feuilletonist ist, der auch eine Botanisiertrommel in seinem geistigen Gepäck mitführt, aus der er eine Reihe höchst reizvoller Pflanzen- und Blumendarstellungen hervorgezaubert hat. Sein Buch über die Gartenkunst ist fleißig, aber man merkt dem Fleiß die Mühe an, so unendlich viel Material zusammentragen zu müssen, merkt ihm die Verlegenheit an, den Riesenstoff richtig zu unterteilen, und – dies ist vielleicht der gravierendste Einwand – man findet sich in dem Buch schwer zurecht. Wohl gibt es einen Index mit Stichwörtern, aber es fehlt ein genaues Register, das sowohl Namen wie auch die im Text angesprochenen Themen enthalten. müßte. Ohne ein solches Verzeichnis ist ein Buch dieses Umfangs fast nutzlos. Aber dafür ist wahrscheinlich nicht der Verfasser, sondern der Verlag verantwortlich, weil das Anfertigen von genauen Registern Zeit und damit Geld kostet. Zu den Abbildungen wäre zu sagen, daß man sich mit Schwarz-Weiß-Reproduktionen hätte begnügen sollen. Die Farbbilder sind oft nur mittelmäßig, zumal dann, wenn es sich um Reproduktionen alter Meister handelt. Die Beschriftung der Bilder ist ungenügend, es fehlen vor allem Datierungen. Mit einem Wort, die Verlagsredaktion hat es sich ebenso leicht gemacht, wie Schnack es sich schwer, machen mußte, denn er sah ein, daß man mit den Mitteln des Feuilletons keine Kulturgeschichte des Gartens würde schreiben können. Seine Zitierfreude, als Ausfluß seiner Emsigkeit, ist durchaus begrüßenswert, aber auch sollte da und dort noch eine unterrichtende oder orientierende Jahreszahl eingefügt werden. (Auf unserer Abbildung: die Villa Lante in Bagnaia, nach einem Temperagemälde aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.) Epb.