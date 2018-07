Der Pilot soll das Landemanöver nur noch überwachen

Von Heinz Michaels

Die Stimme im Lautsprecher mag noch so süß flöten, beim Fluggast ruft sie bestenfalls ein ärgerliches Stirnrunzeln hervor: „Wegen schlechter Wetterbedingungen verzögert sich der Flug nach X um etwa eine Stunde. Die Fluggäste werden gebeten, im Flughafenrestaurant...“ Im Durchschnitt herrscht etwa 200 Stunden pro Jahr auf den Flugplätzen der Welt so schlechtes Wetter, daß Düsenflugzeuge nicht landen können.

Hundert Millionen Dollar jährlich kostet die Fluggesellschaften das schlechte Wetter. Ein Londoner Nebeltag brachte einer Gesellschaft kürzlich einen Ausfall von zwei Millionen Mark –, die Unkosten für die Umleitung anderer Dienste und die zusätzliche Betreuung der Passagiere nicht mitgerechnet.

Einhundert Millionen Dollar – das ist ein schönes Stück Geld, das die Fluggesellschaften gut gebrauchen könnten, um ihre Verlustbilanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber es ist nicht nur das Geld. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Luftverkehrs leiden darunter, Anschlußverbindungen sind nicht mehr gewährleistet. Vor allem sorgen sich die Militärs, wie sie bei schlechtem Wetter ihre Einsatzmaschinen wieder auf die Erde bekommen sollen.

Der Ausweg der Techniker heißt: automatische Landung. Ein Automat, so sagen sie, kann viel schneller und genauer reagieren als ein Mensch und darum eine Blindlandung viel sicherer durchführen. Soll der Roboter also den Flugzeugführer am Steuerknüppel ersetzen?

„Interavia“, Europas renommierteste Luftfahrtzeitschrift, stellte kürzlich die Frage: „Namentlich bei schlechtem Wetter fordern Anflug, Abfangen und Ausrollen höchstes Können vom Piloten. Künftig soll er nun in der kritischsten Phase des Fluges die Verantwortung an einen ‚schwarzen Kasten‘ abtreten. Was aber geschieht, wenn der schwarze Kasten einmal versagt, und wer ist dafür zuständig, in unvorhergesehenen Situationen ein Fehlanflugverfahren durchzuführen?“