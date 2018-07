Inhalt Seite 1 — Kenntnisse sind nicht nötig... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Modernes Leben in Irland

Von H. M. Nieter O’Leary

Neulich besuchte ich meine Tante Moira in Irland. Sie lebt in ländlicher Einsamkeit und züchtet Irish Hunters. Außerdem hat sie eine Menge Bücher, in denen ich mit Leidenschaft schmökere.

Da ich längere Zeit nicht auf der Smaragdinsel war, hatte ich fast vergessen, wie hier Gestern und Heute zu einem unentwirrbaren Knäuel verstrickt sind. Blitzschnell wechselt keltische Mystik mit modernem Denken. Im Hafen müssen mitgebrachte Autos desinfiziert werden, damit die Reifen keine Maul- und Klauenseuche einschleppen. Gleichzeitig warnt der Sanitätsbeamte, recht vorsichtig durch die abendliche Landschaft zu fahren, damit Feen und Kobolde auf ihren Tanzplätzen nicht erschreckt werden.

Kauzige Gedankengänge und Wortverwirrungen gehören zu Irland wie die Wurst aufs Brot, und schon beim ersten Motel stand statt des üblichen „Zimmer frei“ am Eingang ein Schild mit den Worten: „Gäste dringend erwünscht – Kenntnisse unnötig.“

Was Tante Moira erzählte, nachdem ich die diesjährigen Fohlen auf der Koppel gebührend bewundert hatte, sind beileibe keine welterschütternden Ereignisse, nur so Dinge, die sich unter humorigen Menschen abspielen, deren Geist noch nicht völlig mechanisiert ist:

In Cork war der Polizei zu Ohren gekommen, daß ein Sechzehnjähriger nach Geschäftsschluß, ohne Tabaklizenz, mit Rauchwaren handelte. Da in Cork außer übermäßigem Whiskykonsum wenig vorfällt, beschloß ein jüngerer Detektiv kriminologische Lorbeeren zu ernten und den Jungen zu schnappen. Jedoch ein anderer Polizist, der die Mutter des halbwüchsigen Schwindlers gut kannte, warnte vorsorglich, und ihr Sohn besorgte sich auf dem Rathaus eine Lizenz. Am Abend wartete er, wie üblich auf seine Kundschaft. Als der Polizist ihn entdeckte, trat er auf ihn zu und verlangte ein Paket Zigaretten. Der Junge aber antwortete, er hätte nur eine Kiste Zigarren für vier irische Pfund. Etwas unwillig holte der Beamte vier Noten aus der Brieftasche und nahm die Zigarren in Empfang. Dann wurde er offiziell und sagte zu dem jugendlichen Händler, er sei verhaftet, weil er lizenzlos handele. Darauf zeigte er aber dem verdutzten Beamten seine funkelnagelneue Lizenz, der sich nun, erleichtert um vier Pfund, mit einer unerwünschten Kiste Zigarren versehen sah.