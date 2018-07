Automatisch schalten, aber im Kopf Unterbewußtsein und Unfall

Von Thomas Regau

Ein Urteil und eine Beobachtung, in der vorigen Woche bekanntgeworden, sind wichtig für „die Verkehrsteilnehmer“, das heißt: für uns alle. In Bremen entschied das Oberverwaltungsgericht, daß es dem Grundgesetz widerspreche, einen Führerscheinbewerber auf seine charakterlichen Fähigkeiten zu prüfen. Die Ergebnisse psychologischer Charakteranalysen seien keine Tatsachen im Sinne des Straßen- und Verkehrsrechtes. In Bad Krozingen wurde auf einer Tagung über Unfallursachen dies bekannt: Je höher der soziale Stand eines Verkehrsteilnehmers, desto geringer die Gefahr von Unfällen. Im folgenden Aufsatz untersucht Thomas Regau die sehr bemerkenswerten Zusammenhänge von Unfall und Unterbewußtsein.

Eine Frau hatte in der Klinik den schweren Todeskampf eines Freundes miterlebt. Es war der erste Tote, den sie in ihrem Leben gesehen hat. Sie ging eine Stunde lang spazieren, dann glaubte sie, ihre Erregung sei abgeklungen. Sie setzte sich ans Steuer ihres Autos und fuhr los: Sie beachtete ein Schild „Fahrbahnverengung“ nicht, streifte einen anderen Wagen, gefährdete einen Straßenarbeiter. Sie hielt nicht an, weil sie beide Vorgänge gar nicht bemerkt hatte. Den Richter vom Urteil der Fahrerflucht abzubringen, gelang nur mit größter Mühe. Die Delikte waren einwandfrei bezeugt. Schließlich war er Verkehrsrichter und für die seelische Erschütterung an Sterbelagern nicht zuständig. Dabei ist die Unachtsamkeit hier besonders durchsichtig: Sie hat eine emotionale Ursache. Die Fragen werden komplizierter, wenn unbewußte Faktoren im Spiele sind.

Viele Unfälle gehen auf menschliche Unzulänglichkeiten und Fehlleistungen zurück. Das ist oft genug gesagt worden. Wie selten aber erfährt der Richter etwas von der seelischen Verfassung derjenigen, die im Augenblick des Unfalls am Steuer gesessen haben. Urteile wie leichtsinnig, rücksichtslos, Rowdy, Verkehrs-Pirat stellen sich vor dem Richtertisch ebenso schnell ein wie die rüden Zurufe, mit denen ein Verkehrsteilnehmer die Intelligenz des anderen einschätzt.

Verkehrsordnung und Verkehrsrecht arbeiten mit einer Bewußtseinspsychologie, die den Geheimräten zu Beginn des Jahrhunderts noch wohl anstand. Ihr verdanken wir den Schilderwald, der ein unablässiger Appell an unsere bewußte Aufmerksamkeit ist. Aber gerade sie steckt voller Fragwürdigkeiten. Die aktive Aufmerksamkeit des Menschen nämlich ist erschöpfbar. Niemand kann stundenlang gleich konzentriert und achtsam am Steuer sitzen.

Die Gedanken sind woanders