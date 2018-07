Inhalt Seite 1 — Kuba verdaut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit die New Yorker Aktienkurse am 23. Oktober inmitten der Kuba-Krise ihren Herbst-Tiefstand erreicht hatten, setzte sich eine kräftige Erholung durch. Bis zum 12. November, also in weniger als drei Wochen, trug die breite Aufschwungbewegung den Dow-Jones-Index der Industriewerte um rund 67 Punkte hinauf. Verglichen mit dem am 26. Juni erreichten Tiefpunkt ist damit der Börsenindex um 90 Punkte oder nahezu 17 % gestiegen.

Die bloßen Zahlen besagen wenig, wenn man die optimistische und zuversichtliche Stimmung übersehen würde, die seit einigen Wochen wieder in Wallstreetkreisen herrscht. Im Gegensatz zu dem allgemeinen Mißmut und dem Malaise, die sich im Sommer im Banken- und Börsenviertel eingenistet hatten, herrscht gegenwärtig ein hoffnungsvolles „Klima“. Niemand glaubt, daß über Nacht alle schwierigen Probleme gelöst werden könnten. Aber das tiefe Mißtrauen, das seit Monaten herrschte, ist einem festen Vertrauen in die Zukunft gewichen.

Dieser Stimmungsumschwung ist sehr wichtig für die Beurteilung der Situation. Er beantwortet zugleich auch die in der Bundesrepublik vielfach gestellte Frage, weshalb sich die New Yorker Aktienkurse nach der Entspannung im Kuba-Konflikt so viel schneller erholt haben als die deutschen Aktien.

Die geschickte Lösung der Kuba-Krise durch Präsident Kennedy und die Entfernung der sowjetrussischen Raketen von der Zuckerinsel haben dem amerikanischen Selbstvertrauen einen starken Auftrieb gegeben. Selbst in den Börsenkreisen, die der Kennedy-Regierung gewiß nicht sonderlich freundlich gegenüberstehen, hat man den Eindruck, daß die Führung der Außenpolitik gegenwärtig größere Sicherheit verrät als zuvor. Ohne davon überzeugt zu sein, daß sich auch künftighin Krisen ausschalten lassen, glaubt man nicht an kriegerische Verwicklungen der Vereinigten Staaten mit Rußland.

Der Ausgang der Novemberwahlen, der im ganzen eher für die Demokratische Partei günstig war, unterbrach die Aufwärtsbewegung der Aktienkurse nicht. Wenn man in Wallstreet auch überwiegend republikanisch denkt, so knüpft man an die Zusammensetzung des neuen Kongresses doch gewisse Hoffnungen. Man hält es nicht für ausgeschlossen, daß der etwas liberaler zusammengesetzte neue Kongreß ausgabefreudiger sein dürfte als der letzte Kongreß; dies besonders dann, falls es zu einer noch immer erwarteten Rezession im nächsten Jahre kommen sollte.

Umfangreichere „Ausgaben“-Programme der Regierung haben aber bisher stets die Aufwärtsbewegungen der Aktienkurse in Wallstreet gefördert.

Die Nachrichten aus der amerikanischen Wirtschaft haben sich in letzter Zeit gleichfalls gebessert. Wenn die Arbeitslosigkeit auch noch hoch ist, so kam die Abnahme der Erwerbslosenziffern für den Monat Oktober selbst den Regierungskreisen unerwartet. Die amerikanische Wirtschaft hat nach den letzten amtlichen Berichten wieder mit der Auffüllung der Lagerbestände begonnen. Die Verkäufe der neuen 1963er Automodelle entwickelten sich im Oktober über alles Erwarten zufriedenstellend. Der Rekordabsatz von 729 000 neuen Personenautos im Oktober stellte einen Monatsrekord für die amerikanische Automobilindustrie dar. Angesichts dieses überraschend guten Absatzes hofft man, daß sich auch in der Stahlindustrie, die vorläufig noch immer unter unzureichender Ausnutzung der Kapazität ihrer Produktionsanlagen leidet, endlich eine Belebung durchsetzen werde. Nach dem Abebben der politischen Spannungen sind in den amerikanischen Wirtschaftskreisen auch die Erwartungen für die bevorstehende Weihnachtssaison beträchtlich gewachsen. Vom New Yorker Einzelhandel kann man hören, daß das Weihnachtsgeschäft schon begonnen habe. Angesichts der bisher reduzierten Warenlager in einer Anzahl von Branchen sucht der Detailhandel schleunigst Versäumtes nachzuholen und die bisher erteilten Aufträge zu erhöhen.