"Bemessen, an moäeroea Erkenntnissen, legten ~ sich unsere Großeltern unter unmöglichen Umständen ins Bett: sie hüllten sich in ein Barchent Nachthemd, bestiegen eine weiche, gutgepolsterte Matratzengruft und verschwanden unter einem warmen Federbett. Dort schlössen sie die Augen in dem Bewußtsein, daß ein gutes Gewissen tin sanftes Ruhekissen ist. Dann schlummerten sie. So behaglich diese Vision ist — die Verfechter Eies modernen Betcgefühls" versetzt sie in Scbrekken. Denn für sie ist das mit ein Grund, warum heute in der Bundesrepublik so schlecht geschlafen wird "Sie glauben gar nicht", sagt man in dem kürzlich gegründeten "Europäischen Institut für "wie viele Leute heute noch im Bett ihrer Großmutter schlafen " Daß Schlafen eine Kunst geworden ist, ergab eine Infratest Untersuchung, bei der 1902 Personen gefragt wurden. Nur 55 Prozent bezeichneten ihnen Schlaf als "gut". Arn besten schliefen die Angestellten: 64 Prozent von ihnen waren zufrieden. Die meisten guten Schläfer fand man unter denen, deren Nachtruhe durchschnittlich neun Stunden beträgt. Am längsten — nämlich zehn Stunden und mehr — schlafen Rentner und Beamte. Ober die Qualität ihres Schlummere besagt das jedoch wenig: Beide Gruppen schlafen schlechter als Arbeiter, Selbständige und Landwirte.

Am meisten klagen die Beamten. Als Ursache für ihren schlechten Schlaf nannten 34 Prozent der Unzufriedenen Nervosität, 23 Prozent Krankheit, 21 Prozent körperlich Unbehagen,8 Prozent seelische Beanspruchung. Die Gründer des Düsseldorfer Schlafinstituteis, die selbst einen recht wachen Eindruck machen, vermißten bei dieser Aufzählung nur eines:" Niemand führte den schlechten Nach ihren Erfahrungen schläft heute noch jeder dritte unter einer Bettdecke, die fünfundzwanzig Jahre alt, zu schwer und nicht luftdurchlässig ist," ganz zu schweigen von dem hygienischen Zustand dieser Bakterienbeutel. Ist es dann noch ein Wunder, wenn man keine Ruhe findet?" Ihr Kreuzzug gegen die Schlaflosigkeit begann deshalb — mit Unterstützung des Physiologischen Institutes der Universität Mainz — bei der Bettdecke. Man fordert, daß sie " bei optimalem Wärmerückhaltevermögen leicht,luftdurchlässig, anschmiegsam und hygienisch sein soll — und außerdem so hygroskopisch, daß sie die Haurfeuchtigkeit schnell aufnimmt und ebensoschnell wieder an die Außenluft abgibt". Quintessenz des "Schlafinstiitutes":" Im Es ist kein Zufall, daß das Institut den europäischen Schlaf vorerst nur mit der Bettdecke gestaltet: Seine Gründer sind bedeutende Unternehmer der Textil- und Bettenindustrie aus Holland, Belgien, Frankreich und Österreich, aus der Schweiz und der Bundesrepublik. Sie wollen " unabhängig von wirtschaftlichen Einflüssen die wissenschaftliche Forschung über den natürlichen Schlaf fördern ""Manches, von dem wir hier reden", meinte Präsident Billerbeck aus Wuppertal," hört sich vielleicht ein bißchen heiter an. In Wirklichkeit sind die Probleme sehr ernst. Gesundheit, Schaffenskraft, Leistungsfähigkeit und Schönheit hängen weitgehend vom guten Schlaf ab. Und für guten Schlaf ist oft ein gutausgestattetes Bett die Voraussetzung " Wie das Bett im Detail aussehen soll, das erforschen die Architekten, Professor Herta Maria nachts nicht nach der Decke angeln muß. Der Federrost darf auf keinen Fall zu weich sein . Falls das Herz in Ordnung ist, entspannt flaches Liegen mehr In ihrer Höhe werden Betten je nach Alter des Schläfers wechseln. Junge Menschen bewegen sich gern in der Nähe des Bodens, liegen also auch tief. Dies ändert sich mit zunehmendem Alter und wird auf der richtigen Höhe bei 40 bis 45 Zentimetern angelangt sein. Ein französisches Bett empfiehlt sich nur für Einzelpersonen, denn in zwei Betten stört man sich weniger. Aber audi die Wahl der Betten hängt sehr vom persönlichein Geschmack ab. Voraussetzung bei einem französisehen Bett ist ein ausgezeichneter Federrost, der nicht in der Mitte durchhängt " Doch nicht nur das Bett, das ganze Schlafzimmer soll eine "Erholungsstätte"sein. Das vollkommene Schlafgemach beschrieb Professor Witzemann als " stillen Raum,kühl, nicht zu kalt, der außer dem Bett, dem eingebauten Schrank und einem kleinen Sessel nur noch Platz für viel frisch Luft hat. Er duftet nach Lavendel. Wenn ich barfuß ins Bad gehe, friere ich nicht an den Füßen, Meine Kleider und meine Wäsche finde ich geordnet in einem großen Wandschrank. Meine Zudecke ist leicht, warm und angenehm. Das Buch, in derr ich noch ein paar Seiten lese, habe ich schnell zui Hand Lavendel und wenig Möbel — das ist hygienisch, sauber und gesund. Schläfern, denen diese Attribute für ein Schlafzimmer zu karg sind,; rklärte Frau Witzemann:" Uns modernen Architekten wird vorgeworfen, wir seien nicht in der Lage, Schlafzimmer einzurichten, in denen man gern mit einem anderen Menschen schläft, das heißt, die moderner: Schlafräume seien der Erotik nicht zuträglich. Icl meine jedoch, der Eros dürfte nicht vom schwülen Rot, von dicht verhängten Fenstern und einem Seidenhimjnel und weichstem Pfuhl abhängen " Die Mehrzahl der Kunden in den Möbelgeschäften scheinen diesen Ratschlag zu beherzigen. In einem großen Kölner Haus hatte man zwei "Pfühle" dieser Art auf Lager: französische Betten in Muschelform, mit geblümtem Chintz überzogen und einem galanten Baldachin aus Voile — bescheidene Kopien eines Hollywoodbettes. Aber der Verkäufemeinte diskret:" Die werden selten gekauft, uni bleiben ein paar Kunden mit " anspruchsvollem Geschmack", die das erotische Flair ihres Schlafraume; durch eine ausdrucksstarke Holzmaserung unten streichen möchten.

Die Zeiten, in denen die Bettcouch als Schlafzimmerersatz diente, sind für die Möbelgeschäfte endgültig vorbei. Der Chef eines bekannten Kölner Einrichtungshauses sagte: "Für den Normalverbraucher mit einem DurcbschnittseiinkorrMnen von 700 bis 1000 Mark ist das Schlafzimmer neben dem Wohnzimmer und der Küche obligatorisch. Damit fängt man an. Der einfache Mann kauft siel in der Regel ein teureres Schlafzimmer. Er will damit renommieren. Der Mittelständler hingegen sagt sich: Dort mache ich die Augen zu und legt sein Geld für eine Wohnzimmereinrichtung an " Mit den Erfahrungen, die in den Einrichtungshäusern gemacht werden, könnten die Gründe: des Schlafinstitutes schon zufrieden sein: Der Umsatz an dicken Federbetten geht zurück "Das;höh;, Gewicht des Federbetts wirkt sich nachteilig auf den Kreislauf aus", heißt es in einem ärztlichen Gutachten, das das Institut eingeholt hat. Aber nicht deswegen kaufen die Kunden Daunendecken "In erklärt mir ein Verkäufer, "es stört die schlichte Die Spiralfederboden weichen den Pritschenrahmen, so wie es der Orthopäde empfiehlt und die Gesundheit verlangt.

Die Slumberland Retten, komfortable Schlafmaschinen aus England und der letzte Schrei auf dem Markt — konnten in der Bundesrepublik nicht reüssieren: sie wurden insgesamt nicht mehr als zwanzigmal verkauft. Höchste Vollendung in Komfort und Weichheit ist das Heas Bett aus England, eine handgefertigte Luxusliege, auf der auch die Königin schläft. In ihrem Prospekt verkündet die Firma: "Es gibt Leute, die sogar ihre Matratzenfüllüng bleichen lassen, nur um sich brüsten zu können, weißes Roßhaar zu besitzen. Dqch das lange weiße Haar, das bei uns verwendet wird, ist von Natur aus weiß. Wir verwenden nur das Mähnen- und Schweifhaar gewisser Pferde (und das Schweifhaar sorgfältig ausgewählter Kühe), und die Tatsache, daß einwandfreies weißes Haar nur in Südamerika zu haben ist, spricht von der Qualität dieser Matratzen Dieser Traum scheitert für den Durchschnittskäufer am Preis.

Wenn man nach den Garnituren in den Einrichtungshäusern urteilt, dann sind die deutschen Schlafzimmer geschmackvoll — mit einem gewissen puritanischen Akzent — möbliert. Die Farben sind hell, fast weiß "Weiße Schlafzimmer werden ebensoInhaber des Einrichtungshauses. Die Linien sind schlicht, es gibt keine Schnörkel und Arabesken. Bevorzugte Hölzer sind Esche und Birke. Noch mehr als das Bett interessiert den Käufer der dazu passende hohe Schrank, überdimensionale Zigarrenkisten mit sechs bis acht Schranktüren und aufgesetzten Wäschefächern. Die Einrichtung orientiert sich an der Funktion, und die verlangt, im Schlafzimmer all das unterzubringen, was in der übrigen Wohnung keinen Platz h a t Gegen alle Regeln verbuchte das Einrichtungshaus vor kurzer Zeit einen Verkaufserfolg mit einem Damenschlafzimmer, dessen Schrankwand in grünem Schleiflack glänzte "Wir mußten die GarUnd: "Stellen Sie sich dazu eine Frou frou Lampe Vielleicht fehlt manchen asketischen Schlafzimmern der gewisse "Pfiff"; vielleicht liegt der eine oder andere auch noch unter Großmutters Federbett statt unter einer Daunendecke. An der "Schlafgestaltung" kann es jedenfalls nicht in erster Linie liegen, wenn in der Bundesrepublik fast jeder zweite schlecht schläft. Vielleicht sollte man sich doch mit den Begründungen begnügen, die die Befragten selbst angaben: Nervosität, Kümmer, Angst, Sorgen. Und das gibt wohl zudenken.