Schiffssteward Müller hatte endlich genug. Zwei Jahre lang balancierte er Suppenteller durch die Offiziersmesse eines Linienfrachters; nun musterte er in Hamburg ab. Er ging als Kellner in ein Restaurant. Für ihn war die Seefahrerei beendet.

Diese Geschichte von "Herrn Müller", wie er jetzt an Land von seinem Chef gerufen wird, diese Geschichte ist kein Einzelfall. Um seinesgleichen konferiert man seit geraumer Zeit in den Personalbüros der deutschen Reedereien. Denn nicht mur die Leute im Decksdienst mustern scharenweise schon nach wenigen Reisen ab; das Land lockt auch mehr oder minder qualifizierte Fachkräfte von den Schiffsmaschinen. An Bord hält sie alle wenig.

Itt nüchternen Zahlen ausgedrückt, lautet dieses Phänomen; 80 von 100 Seeleuten des Decksdienstes unter 25 Jahren geben schon nach wenigen Jahren die Seefahrt auf. 60 von 100 aller Dienstgrade suchen nach sehr kurzer Zeit ihr Fortkommen an Land. Viele gehen, neue kommen — die Fluktuation in der Seeschiffahrt ist gewaltig. Es kommen noch nicht einmal genug neue; weit klaffen Lücken im Personalbestand.

Die Ursachen für diese Erscheinung? Viele Beteiligte zucken wortlos mit den Schultern. Andere verweisen auf die dem Wirtschaftswunder immanenten Attraktionen, die junge Leute von der härteren Seefahrt abhielten. Warum aber unter anderen Herr Müller "die Nase voll" hatte, obgleich er sich an Land wirtschaftlich nicht unbedingt verbesserte — diese wohl entscheidende Frage ist bis heute noch nicht schlüssig beantwortet worden. Mit dem zum Kalauer gewordenen Motto des seefahrenden Hymnikers Gorch Fock, "S_eefahrt tut schaftsbestände mehr auffüllen. Zunächst sind zeitgemäße Methoden notwendig, um den Anlaß der Misere zu erkennen. Das will die "Arbeitsgemeinjetzt in Bremen konstituiert wurde — von einer Arbeitsgemeinschaft, zu der die Hansestadt Bremen, die Handelskammer sowie die Industrie- und Handelskammer Bremerhaven und Arbeitnehmerund Angestelltenkammer in Bremen gehören. Nicht allein die Personalmisere in der Seeschifffahrt ließ diese Arbeitsgemeinschaft entstehen Schon seit mehreren Jahren wurde versucht, die Sorgen und Nöte der Männer auf Schiffen mit soziologischen Mitteln zu durchleuchten, damit bald eine erste wissenschaftlich fundierte Analyse vorliegt. Ziel dieser Arbeit ist es, an den Ausbildungsstätten für den seemännischen Führungsnachwuchs ein Lehrfach "Menschenführung" zu schaffen. Pionier auf diesem neuen Gebiet ist Diplompsychologe und Soziologe Dr. Gerbard Bublitz, wissenschaftlicher Chef der Arbeitsgemeinschaft. Er bringt neben geiner, fachlachen Qualifikation und Neugier ein in der Familientr adition wurzelndes Interesse für die Seefahrt mit. Er hat jetzt begonnen, erste Daten zu sanimein, und zwar an der Seefahrtschule in Bremen, wo angehende Kapitäne und Offiziere zu seinen Studienobjekten gehören. "Was könnten die Ursachen sein für das verbreitete Unbehagen an Bord?" Auf diese Frage verweigert er schlicht die konkrete Antwort "Dem Resultat meiner Analyse kann ich nicht vorgreifen, vor allem nicht, weil sie die erste ihrer Art, sein wird. Während Berriebspsychologie und Soziologie beispielsweise in der Industrie ihren mehr oder minder gesicherten Platz erhalten haben, betreten wir in der Seefahrt bisher kaum bearbeitetes Neuland Er wird noch viel zu arbeiten haben . So viel ist schon heute deutlich: die Gretchenfrage in der modernen Schiffahrt lautet: "Wie hältst zeigen Kapitäne oder Vertreter von Reedereien eine eigentümliche Abwehrreaktion und weichen aus "Das Verhältnis zwischen Schiffsführung und Besatzung hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt", heißt es, oder: "An Bord ist zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ein Ton eingerisseo, der wieder ein verstärktes Maß an Disziplin wünschenswert erscheinen läßt Es sieht so aus, als ob man sich hier einem heiklen Thema allzu aufdringlich genähert hat.

Die Zeiten sind natürlich vorbei, wo ein Kapitän aufsässige Besatzungsmitglieder "Kiel holen", also an einen Strick gebunden unter dem Schiffsboden hindurchziehen lassen konnte. Aber doch gibt es auf den Schiffen zwischen Offizieren und Mannschaft, unüberwindliche Schranken. Entsprechend ist der Umgangston. Folgende Begebenheit, von einem glaubwürdigen Fahrensmann berichtet, ist kein Seemannsgarn: Ein Maschinist meldet sich im Hafen beim Ersten Offizier von Bord und erklärt: "leb möchte auch Antwort des Ersten: "Wen meinen Sie?" Replik: "Herrn Karl Mayer!" Feststellung des Offiziers: "Kenn" ich nicht!" Dann, nach einer Weile: "Ah so, Maschinist Karl Eine solchermaßen praktizierte "Menschenführung" veranlaßt viele Besatzunigsimitglieder, abzumustern.

Diese Geschichte ist typisch, aber man darf mit den Schlußfolgerungen nicht gleich alles Althergebrachte über Bord werfen. Konservativere Schifffahrtsfachleute warnen denn auch vor einer gesellschaftlichen Gleichmacherei an Bord. Wohin sie führt, zeigt sich am Beispiel des rauhesten Schiff fahrrszweiges, der Hochseefischerei: Eine gleichwertige harte, lebenisbedrohende Arbeit, ein rüde Kumpelei, die sich äußerlich schon im allgemeinen "Du" ausdrückt und höchstens noch vor dem Kapitän halt macht, hat hier zu einem Verfall gegenseitiger Achtung geführt, der das Arbeitsklima und die Arbeit selbst bedrohlich gefährdet.

ten: "Nach einiger Zeit läuft die Beschäftigung auf Skatklopfen und Klöhnen hinaus Daß diese Art der Freizeitgestaltung auf eine das Zusammenleben ernsthaft gefährdende allgemeine "Anöderei" hinausläuft, ist gewiß. Viele Reedereien haben gerade auf diesem Gebiet durch vorbildliche Einrichtungen versucht, Abhilfe zu schaffen. So gibt es heute auf etlichen neueren Tankern und Frachtern Bastei- und Freizeiträiime, Bordkinos, Schwimmbassins und die Möglichkeit, daß sich Besatzungen zu Neigungs- und Diskussionsgruppen zusammenfinden. Aber oft verhindert das "Betriebsklima" die Ungezwungenheit. Denn der Erste Offizier bleibt auch in der Freizeit "Amtsperson", die mit dem Gewicht ihrer "Kolbenringe", der Ärmelstrafen, etwa eine Diskussion über die politischen Verhältnisse in Argentinien am Ende autoritär entscheiden kann. Indessen gehört es zu den soziologischen Grundsätzen, daß die freie Zeit nur dann, sinnvolle Kompensation für den Berufsalltag sein kann, wenn alle Teilnehmer sich aktiv und gleichrangig beteiligen können. So sollen in einer Gruppe allein Talent und Wissen ausschlaggebend für die Gruppenführung sein. Es mußte also an Bord gewährleistet werden, daß der jazzbewanderte Schmierer unbeeinflußt von Ranguntenschieden im einer Diskussionsgruppe die Führung übernehmen kann, auch wenn der "Chief" anwesend ist ladessen fehlt es dieser Art einfacher Seeleute oft an Vorbildung oder an besonderen Interessen. Seit der Entlassung aus der Schule geben sie sich dem Stumpfsinn hin.