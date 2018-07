r. g., Stuttgart

Im Kleinen Haus des Württembergischen Staatstheaters, das am 5. Oktober eingeweiht worden ist, hat der Schauspieldirektor Günther Lüders folgende Bitte ans Schwarze Brett anschlagen lassen: „Liebe Kolleginnen und Kollegen – es stellt sich immer klarer heraus, daß unser neues Kleines Haus eine akustische Schwäche hat. Die Verantwortlichen werden alles versuchen, sie zu beheben. Inzwischen müssen wir uns leider sehr bemühen, mit der Akustik mit unseren besten Kräften fertig zu werden. Ich bitte Sie herzlich um sehr große Sorgfalt beim Sprechen. Ihr Günther Lüders.“

Vor der Einweihung dieses 17-Millionen-Mark-Baues hatte man gelesen, die Akustik sei hervorragend. Bei der Einweihung hingegen hatten sich einige Premierengäste, die in der Mitte des Zuschauerraums saßen, darüber gewundert, daß sie dem „Bürger als Edelmann“ und der „Ariadne auf Naxos“ schlecht zu folgen vermochten, und im „Stuttgarter Wochenblatt“, einem Anzeigenblatt, das kostenlos verteilt wird, meinte ein Journalist, man hätte die Sängerin Rysanek im Großen Haus auftreten lassen sollen, „zumal das Große Haus nun mal die weit bessere Akustik hat als das neue Kleine“.

Darob fühlte sich der akustische Berater, Dipl.-Ing. Oskar Gerber, in seiner Ehre getroffen, die er durchaus verdient, und erwiderte dem Blatt, abgedruckt unterm 8. November, unter anderem: „Diesen negativen Äußerungen steht aber eine begeisternde Presse aller im Bundesgebiet namhaften Tageszeitungen gegenüber und widerspricht auch dem Urteil der an der Akustik des Kleinen Hauses hauptsächlich interessierten Schauspieler, Sänger, der Intendanz, der Regie und des Generalmusikdirektors ... Der so große Widerspruch zeigt deutlich die indiskutabel schlechte Fachkenntnis des Kritikers und kann nur dazu angetan sein, eine völlig unsinnige Verwirrung bei einem großen Teil der Theaterbesucher hervorzurufen.“ Dipl.-Ing. Gerber weist weiter darauf hin, daß wegen der ungünstigen Akustik im Großen Haus dort Verbesserungen beabsichtigt seien (man hat dort schon zweimal verbessert). „Warum“, fragt er, „verwirren Sie die Gemüter der Steuerzahler des Landes Baden-Württemberg

Die Verwaltung des Kleinen Hauses, hielt diesen Protestbrief für wenig glücklich. Sie war nämlich auch zu der Erkenntnis gekommen, daß das Haus eine „akustische Schwäche“ habe, und sann bereits auf Möglichkeiten der Abhilfe. Eine davon ist die Bitte an das künstlerische Personal: Mehr Sorgfalt beim Sprechen! Eine andere Möglichkeit sind technische Veränderungen. Mit ihnen ist der akustische Berater Dipl.-Ing. Gerber betraut, derselbe, der die Kritik des „Wochenblattes“ zurückgewiesen hatte. Er hat nämlich als Fachmann – so stellt sich nun heraus – von Anfang an die akustische Schwäche erkannt, und sein Protest galt lediglich der Form, in der jener Journalist sich beklagt hatte. So können eben beim „verwirrten Steuerzahler“ Mißverständnisse entstehen.

In Stuttgart heißt es nun: „Meister, die Arbeit ist fertig. Soll ich mit dem Flicken anfangen?“ In den nächsten Tagen wird mit den Korrekturen im Kleinen Haus begonnen. Man bringt im Proszenium einen Reflektor an, der den Schall in die mittleren Reihen – die Mitte der 12. bis 16. Reihe ist betroffen – lenken soll. Mit diesem Kompromiß soll ein Kompromiß korrigiert werden. Entgegen seinem ursprünglichen Plan, teilt Dipl.-Ing. Gerber mit, sei ein Teil der Hauptschalldecke über dem Bühnenportal der Beleuchtung geopfert worden. Im übrigen, meint er, könnte man aber auch durch Bühnenbild und lauteres Sprechen die Akustik verbessern. Wenn der Reflektor am Bühnenportal noch nicht genügen sollte, müßten in der Sommerpause weitere Arbeiten folgen.

Immerhin, es ist schon sehr viel gewonnen: nicht nur, daß die Verbesserung der Akustik im Gange ist – nein, man darf jetzt sogar über die akustische Schwäche sprechen, und zwar ungerügt.