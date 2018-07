Inhalt Seite 1 — Mehr Groll als Stolz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Italienische Leser reagieren sauer, wenn man vom „italienischen Wirtschaftswunder“ spricht, sogar dann, wenn man, durch trübe Erfahrungen gewitzt, jedesmal das Wörtchen „sogenannte“ in Anführungsstrichen davorsetzt. Empörte Leserbriefe regnen in die Zeitungsredaktionen, und alle haben ungefähr denselben Inhalt: „Wenn du ’davon schreibst, will das heißen, daß du daran glaubst, und glauben kann nur der daran, der davon profitiert.“

Warum existiert in Italien ein solcher Groll einem Phänomen gegenüber, das jeden Bürger jedes anderen Landes mit Stolz erfüllen würde? (Vielleicht – bis auf die Deutschen, die auch manchmal ein schlechtes Gewissen haben.) Natürlich hat das Wirtschaftswunder seine negativen Seiten. Vor allem leidet es hierzulande an Kreislaufstörungen, denen zufolge sehr viele Italiener entweder nicht oder nur auf Umwegen und ziemlich ungenügend daran Teil haben; und zweitens sind die italienischen „Wirtschaftswunderkinder“ eine besonders unangenehme Sorte von Neureichen, die mit ihrem Geld auftrumpfen und nicht verstehen, daß man sich heutzutage das Reichsein mit doppelt guten Manieren und Geschmack, kurzum: mit Zurückhaltung zu verzeihen versuchen sollte. Ein Reicher, der nicht auffällt, stört niemanden; wo er sich jedoch als Reicher gibt – ohne daß oft viel dahintersteckt – geht er aller Welt auf die Nerven.

Ich bin deshalb sicher, daß ein großer Teil der Unbeliebtheit, die das italienische Wirtschaftswunder genießt, a conto dieser Reaktion auf einen allzusehr zur Schau gestellten Reichtum der neuen Parvenues geht. Und wahrscheinlich wissen die Mailänder Damen gar nicht, welchen Schaden sie ihrer Gesellschaftsklasse mit dem Luxus antun, den sie bei den berühmten Scala-Premieren entfalten und der fast an orientalische Üppigkeit grenzt. Moral, Ideen, Empfindlichkeiten der Masse haben sich geändert. Man schaut heute mit schlecht verborgener Wut auf das, was früher nur stumme Bewunderung ausgelöst hat. Luxus ist heute ein Luxus, den sich niemand mehr leisten kann, wenigstens nicht, solange es noch soviel Elend gibt. Aber noch nie hat man so vielen und so schlechten Geschmack gesehen.

Doch außer diesen überaus plausiblen Gründen für die Abneigung gibt es gegen das Wirtschaftswunder noch einen anderen, tiefergehenden und sehr viel weniger verständlichen Grund. Denn, was immer auch unsere Linksparteien dazu zu sagen belieben – das Wirtschaftswunder war nur möglich, weil dreierlei zusammenfiel: Freiheit, Privatinitiative und EWG. Auch unsere Unternehmer haben das nach dem Erfolg, den sie gehabt haben, eingesehen. Am Anfang war die Freiheit einer freien Konkurrenz für sie bestürzend und der Gemeinsame Markt furchterregend. Nach zwanzig, im behüteten Klima der Autarkie verbrachten Jahren fanden sie sich diesen plötzlich weit geöffneten Fenstern gegenüber unvorbereitet – aber der frische Wind schadete ihnen nicht, sondern, im Gegenteil, verjüngte sie und brachte den Beweis, daß sie viel vitaler waren, als sie vorher angenommen hatten.

Doch ist es nur gerecht, anzuerkennen, daß ihre Selbstbehauptung mit Fleiß und Hartnäckigkeit, mit guten Ideen und schneller Entschlußfähigkeit bewiesen und – gestehen wir’s – mit einer gewissen Unbekümmertheit, zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem zu manövrieren. Unfähig, über ihre Nasenspitze hinaus zu sehen, taub jeder politischen Idee gegenüber und fern jeder Solidarität, fast mittelalterlich in die eigene Interessensphäre verstrickt, haben diese Unternehmer trotzdem, jeder in seinem Bereich, den Wiederaufbau vollbracht, der die italienische Arbeit, Technik und Organisation auf dem Weltmarkt rehabilitiert hat. Aus unseren ungeeigneten Schulen, aus Universitäten mit behelfsmäßigen Laboratorien sind Ingenieure, Direktoren und ein technisches Personal erster Ordnung gekommen.

Kritisieren wir also ruhig die Schwächen dieser Leute, ihre Manieren, ihre Kurzsichtigkeit, ihre veralteten patriarchalischen Begriffe vom „padrone“, vom Chef, und seinen Arbeitern, ihre Interesselosigkeit für Kunst und Kultur, ihre geschmacklos eingerichteten Wohnungen, den „Schinken“, den sie sich an die Wand hängen, und die guten Bilder, die sie sich entgehen lassen. Aber jenseits dieser Sitten oder Unsitten steht die nicht zu leugnende Tatsache, daß der große Sprung vorwärts, den Italien in den letzten fünfzehn Jahren verzeichnen konnte, daß also dieses „sogenannte“ Wirtschaftswunder trotz Fehlern und Unregelmäßigkeit nur auf ihre ganz private Initiative zurückzuführen ist.

Doch gerade dies macht das „Wirtschaftswunder“ so unpopulär und setzt es scharfen Kritiken aus. Man verargt ihm seinen Ursprung, die „Schuld der Väter“; eine Art Erbsünde lastet auf ihm. Erst seit dem tödlichen Flugzeugabsturz Enrico Matteis hat das italienische Wirtschaftswunder einen heitereren Aspekt bekommen, weil – sehr zu Unrecht – behauptet wurde, der Verunglückte sei der wirkliche Autor dieses Phänomens gewesen. Und das hat es seltsamerweise in den Augen vieler rehabilitiert. Mattei bedeutete nämlich Staatsinitiative, in Wirklichkeit aber die höchste Inkarnation jenes Monopols der Korruption und der politischen Einmischung, den die Leute so bitter der Privatwirtschaft vorwerfen. Aber niemand denkt mehr daran; zu sehr haben sie sich daran gewöhnt, vom „ausbeuterischen Privatkapitalismus“ zu reden, dem „antisozialen“, „egoistischen“, „reaktionären“. In ihren Augen trägt das italienische Wirtschaftswunder das Kainsmal des Kapitalismus, und aus diesem Grunde wird es von der Masse abgelehnt, oder sie sieht mit Absicht nur seine negativen Seiten.