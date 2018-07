Inhalt Seite 1 — Meine entartete Familie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manche leiden an Kleptomanie. Andere werden hin und wieder, besonders beim Anblick von Vorgesetzten, oder gewissen Familienangehörigen, von Mordlust befallen. Ich hingegen leide unter dem zwar fatalen, aber unwiderstehlichen Drang, Geheimnisse verraten zu müssen.

Von dieser gefährlichen Neigung bin ich früh befallen worden. Schon als kleines Kind habe ich an Geburtstagen meiner Mutter nicht nur diesen verraten, was sie einige unliebsame Einladungen kostete, sondern auch noch gleich das neue Lebensalter dazu genannt, was sie einfach nicht ausstehen konnte. Auch sonstige Familiengeheimnisse – Trunksucht von Onkel Karl, Seitensprünge von Kusinen – waren bei mir alles andere als gut aufgehoben.

Wenn ich auch in späteren Jahren immer wieder von der Lust ergriffen wurde, private Geheimnisse auszuplaudern, und ihr auch oft nachgegeben habe; wenn es sogar wahr ist, daß auch Betriebsgeheimnisse vor mir keineswegs sicher waren, so spürte ich doch immer deutlicher, daß ich in erster Linie vom amtlichen Bereich angezogen wurde.

Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich hier verrate, daß Staatsgeheimnisse auf mich eine geradezu magische Faszination ausüben und mich zum Verrat verleiten; wobei ich betonen möchte, daß mich nur der Landesverrat reizen kann, während mich der Hochverrat ziemlich kalt läßt.

Sobald ich etwas bemerke, das wie ein Staatsgeheimnis aussieht – ein Schriftstück; eine Befestigung; ein Truppenkontingent –, werde ich ganz kribbelig und überlege mir sofort, wie, wo und an wen man es verraten könnte.

Dabei ist es mir ziemlich gleichgültig, ob es sich um ein – im strafrechtlichen Sinne – echtes oder falsches Staatsgeheimnis handelt. Die Hauptsache ist, daß es sich überhaupt um ein Geheimnis handelt. Ich bin nämlich schon einige Male auf Geheimnisse hereingefallen, die gar keine waren.

Um mein Leiden näher zu beschreiben, sei erwähnt, daß mich die Sucht schon am frühen Morgen überkommt. Wenn ich nicht gleich nach dem Frühstück ein kleines Staatsgeheimnis – sagen wir den neuartigen Steuerungsmechanismus eines Überschalljägers – preisgeben kann, bin ich einfach nicht glücklich.