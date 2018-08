Inhalt Seite 1 — Puppen sind nicht nur harmlos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Harro Siegel

In weißes Glacéleder gebunden und mit goldenem Titel, anständig gedruckt und mit vierundzwanzig Abbildungen ausstaffiert, bietet eine Liebhaberin ein Mosaik aus dem Bereich der Puppen zwischen dunkler Vorzeit und heute dar – Das ist kein Handbuch. Die Verfasserin hat gestöbert und aufgestöbert und streut mit loser Hand, ihren Launen folgend, sehr persönlich in Vorliebe und Abneigung und Übersehen das Ergebnis vor den Leser. Das Ergebnis wirkt locker, charmant und verspielt, heiter und leise melancholisch. Auf die in Germanien stets so betonte pädagogische Seite ihres Themas verzichtet sie völlig, dafür aber bietet sie entlegene Fakten, psychologisch Absonderliches und Absurdes, gibt überraschende Streiflichter und hübsche, um Gerechtigkeit ganz unbemühte Sottisen.

Man könnte ein reizvolles Brevier für Freunde der Puppen und des Puppenspiels daraus destillieren; etwa: „Puppen sind niemals nur harmlos“ oder „es gibt eine Puppenhölle“ oder „im Spiel der kleinen Mädchen mit ihren Puppen läßt sich schon unterscheiden, zu welcher der beiden großen Kategorien sie bereits gehören, unter die mit unendlich abgestuften Schattierungen alle Frauentypen fallen: Gebärerin oder Aspasia“.

Ein Tropfen von Balzacs Tinte ist Gabrielle Wittkop in die Feder geflossen, und so weit in Zeit und Raum sie auf ihrer Schnitzeljagd auch schweift – es ist Balzacs Paris, das diesem Buch die Atmosphäre gibt. Sie hat eine Wünschelrute – „findet, wenn sie nicht sucht“, und wenn sich ihren Blicken „Allerschönstes bietet, so stets unverhofft“. Sie hat einen Flair für „den gleichzeitigen Reiz grüner Früchte und angegangener Dinge“, ist eine Freundin „erloschener Farben und verborgener Schicksale“. Vieles klingt an: Idol, Fetisch, Ahnenbild, Kultpuppe, Mascotte, Grabfigur; die Königsbilder aus Wachs in Westminster Abbey, Vorläufer der Wachsfigurenkabinette der Musée Grévin, von Castans Panoptikum und Madame Tussaud, die ihre Laufbahn mit dem Abformen der vom Wohlfahrtsausschuß Guillotinierten begann. Die Verfasserin spricht von Hexenkünsten, Verzauberungen in effigie und Schlimmerem durch Puppen. Bei Goethe gräbt sie Hoffmanneskes aus: Wie er im Park von Weimar unversehens auf eine große Puppe stieß, die berühmte Frieda, die seit mehr als 100 Jahren auf der Bühne des Hoftheaters alle Babyrollen spielte.

Wir hören von Modepuppen, die kreuz und quer durch Europa reisten, Botschafterinnen der Rue St. Honoré, wie heute die Mannequins; von Puppen, mit denen Fürstlichkeiten Spiele, fast pathologische, trieben: Katharina Medici, Montezuma, Augusta von Coburg-Gotha; von Puppenkleptomanie und von der Beziehung der Puppen zu den Launen von Eros und Sexus; von den frühen Zentren der Puppenherstellung – Alpen, Karpaten, Erzgebirge, Thüringen, Schwarzwald; von köstlichen Sammlungen wie dem Kirschgartenmuseum in Basel, der Musée Carnavale in Paris, den Sammlungen der Stadt München, der Firma F. C. Weber in Zürich, des Mr. Edward Lovett in London; von Puppenhäusern, von bedeutenden Puppenschöpfern im achtzehnten, neunzehnten und in unserem Jahrhundert. Sie ist beunruhigt und fasziniert von der morbiden Grandezza der Puppen von Lotte Pritzel, von denen R.M.Rilke hingerissen war, um dann – eine ihrer Boshaftigkeiten – „von diesen Orchideen auf die Pellkartoffel zu kommen“, nämlich die so erfolgreichen, in großen Serien hergestellten Puppen der Käthe Kruse, laut Prospekt „so natürlich wie wirkliche kleine Kinder“.

Die zweite Hälfte ihrer vagierenden Forschungen widmet sie den „Marionetten und Burattin:“. Das Historische ist ihr eine ungern geschriebene Fleißaufgabe, sie plaudert „vom dunklen Ursprung in der Nacht der Zeiten“ und berührt die üblichen Stationen Herodot, Xenophon, Alexanderroman, Don Quijote. Manchmal versteigt sich ihre leichte Hand zu windschiefen Behauptungen: Hans Sachs etwa soll deftige Schwanke für Marionetten verfaßt haben. Und in ihrer Story vom lebenden Dr. Faust, vom Volksbuch, von Marlowes Faust, dem Puppenspiel und Goethes Hauptwerk liegen „Wissenschaft und Irrtum geknetet innig wie ein Teig beisammen“. Das finden wir hierzulande ein wenig husch-husch geschrieben, wenn wir ihr auch die echte Begeisterung für E. Th. A. Hoffmann sehr gern abnehmen. Kleists glorioser Marionettenaufsatz wird wieder kritiklos exzerpiert. Das Puppenspiel dient Kleist zwar als Bild zur Erhellung des Verhältnisses zwischen reinem oder naivem und reflektierendem oder geistgebrochenem Leben und ist eine Perle deutscher Prosa, aber als Aussage über die Marionette an sich darf man diesen Artikel wohl nicht wörtlich nehmen.

Die Aufzählung der französischen Puppentheater des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts ist wohl komplett. Erstaunt ist man über die vielen und großen weißen Flecke auf der übrigen Landkarte. Mit Recht rühmt sie das Werk des Wieners Richard Teschner und ordnet es dem Jugendstil zu. Sie weiß von Pocci, Papa Schmid und vom Köllschen Hännesje. Bedenkenswert ihr Exkurs über die Dada- und Oskar-Schlemmer-Marionette, über surrealistische abstrakte Puppen: Marionetten seien anthropo- oder theriomorph, und ganz abstrakte hätten keine Zukunft. Experimente? Ja. Aber solche mit negativen Ergebnissen immer weiterzuführen, sei nur ein Zeichen von Torheit.