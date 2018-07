Inhalt Seite 1 — Schnitzeljagd aufs Ich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rino Sanders

Zweite Werke, so zeigt die Erfahrung, fallen oft blasser aus als Erstlinge. Das erste will einer schreiben, das zweite will geschrieben werden. War Opus 1 ein Erfolg, bedrängt seinen Autor die Nötigung, „die in ihn gesetzten Hoffnungen“ zu rechtfertigen; war es ein Reinfall, werden ihm Zweifel an sich oder seinem Publikum die Feder bremsen.

Gelingt also das zweite trotzdem einigermaßen, so wird man auf das dritte Werk eines Autors ernstlich gespannt sein dürfen. Diese Spannung bewirkt der Roman von Sein Erstling, „Hölle für Kinder“, fand Aufmerksamkeit über die deutschen Sprachgrenzen hinaus; er erscheint auch in Frankreich. Valentin beschrieb darin grimmig genau und gleichsam schwarz auf schwarz eines Zeitgenossen widerstrebende und glücklose Suche nach der verlorenen, wenn schon trostlosen Kindheit und dem nie besessenen Selbst. Entschiedener noch – der Titel betont es – partizipiert „Die Fahndung“ an einem Stoff, der als Thema mit Variationen ein gut Teil der heutigen Literatur von Rang – man muß sagen, der westlichen Literatur von Rang – ausmacht.

Es ist das Problem der Identität. Dem spätbürgerlichen Westen, dem so viel mehr fraglich wurde als dem Osten, wurde das Ich als zunächst nicht weiter rückführbares Element jeder Gesellschaft noch einmal der fragwürdigste Gegenstand. Wer ist das: ich? Was hat, der ich heute bin, gemein mit dem, der ich gestern war? Was hat, der ich für A bin, zu tun mit dem, der ich für B oder C bin? Wer ist der eine hinter allen Bildern, die es von mir gibt? Oder bin ich nur diese Bilder?

Valentin stellt das Problem in folgende Einkleidung: Der Journalist Landolt, Enddreißiger in stagnierender Ehe, schreibt für seine Zeitung eine lockere Serie „Porträts am Straßeneck“. Das Material dafür sammelt er in einer Kneipe. Dort lauert er Leuten auf, die er für ergiebig hält, und interviewt sie.

Eines Tages – und damit beginnt das Buch – kommt einer, mit dem klappt das Verfahren nicht, obwohl er ein besonders lohnendes Exemplar zu sein verspricht – Ernst Legan läßt sich nicht ausquetschen; doch bald darauf erhält Landolt einen seltsamen Brief von ihm. Er sei gezwungen, unabsehbar zu verreisen, und bäte ihn, gelegentlich nach seinem Atelier zu sehen und dort einigen Besuchern Päckchen auszuhändigen, die ihm wohl auch das eine oder andere erzählen würden.

Es gelingt Valentin, dies absonderliche Ansinnen halbwegs glaubhaft zu machen, und damit hat er die Plattform erklommen, von der er seine Geschichte abrollen lassen kann. Sie ist schlicht und recht gebaut und etwas simpler, als das Thema erlaubt; doch bei weitem schlüssiger als die Story von „Hölle für Kinder“. Dafür erreicht sie kaum einmal die Intensität einzelner Szenen des früheren Buches.