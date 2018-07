Inhalt Seite 1 — Schwarzer Donnerstag für die Torys Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, Ende November

Über Macmillans Wochenende auf dem schottischen Herrensitz seines Außenministers, des Earls of Home, lagen düstere Schatten. Die beiden Herren, die mit ihren Jagdgewehren über die Moorlandschaft wanderten, fühlten selbst die Meute hinter sich. Wie immer die Ergebnisse der fünf Nachwahlen am 22. November gedeutet werden können, ein Vertrauensvotum für die konservative Regierung war es gewiß nicht. Zum erstenmal erklärte ein Orakel wie die „Times“, das politische Svstem in Großbritannien weise jetzt so viele Züge einer Präsidentschafts-Demokratie auf, daß wohl nur ein neuer Premierminister die Wähler überzeugen könne, sie hätten es mit einer neuen Regierung zu tun. Zum erstenmal schrieb ein so konservatives Blatt wie die „Sunday Times“, daß die Regierung auf die Wähler langweilig wirke und gab zu: „Die Wirkung der Langeweile wird zweifellos verstärkt durch das Alter des Premierministers und durch seinen voraussichtlichen Rücktritt. Nur wenige glauben, daß Macmillan länger als zwei Jahre im Amt bleiben wird, selbst wenn die Konservativen die nächsten Wahlen gewinnen sollten.“

Die Konservativen haben an diesem schwarzen Donnerstag nur 35 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich verbuchen können. So ist es nicht gerade wahrscheinlich, daß sie die nächsten Wahlen gewinnen werden, auch wenn sie bis zum spätesten Zeitpunkt, bis zum Herbst 1964, warten. Sollte es schon im nächsten Jahr zu allgemeinen Wahlen kommen, so könnte nur ein Wunder sie an der Macht halten. Selbst ein deutlicher Wirtschaftsaufschwung, die erhoffte Produktionssteigerung, die mit Sicherheit erwartete Freigiebigkeit des Schatzkanzlers zu Beginn des neuen Finanzjahres werden nicht genügen. Die konservative Regierung müßte den Wählern in einem ganz neuen Licht erscheinen, um die Abtrünnigen zurückzugewinnen – und nach elf Jahren an der Macht wäre das wirklich ein Wunder.

Nach den katastrophalen Ergebnissen früherer Nachwahlen war ja schon das Äußerste geschehen: Schatzkanzler Selwyn Lloyd und sechs andere Minister wurden von Macmillan als Sündenböcke geopfert. Auf dem Parteitag von Llandudno hatten geschickte Vorbereitung und Lenkung die befürchtete Rebellion gegen den EWG-Kurs verhindert und dem triumphierenden Premierminister praktisch ein Mandat zum EWG-Beitritt gesichert, ganz zuletzt noch hatte Schatzkanzler Reginald Maudling der Wählerschaft einige Steuererleichterungen gegönnt – und all das hatte so gut wie nichts genützt.

In dem städtisch-industriellen Wahlkreis Glasgow-Woodside verloren die Konservativen einen Sitz, den sie mit 2000 Stimmen Mehrheit gehalten hatten. Bei den gegenwärtigen hohen Arbeitslosenziffern war dort ein Labour-Sieg zu erwarten. Immerhin gibt es aber in Großbritannien fünfzig von Woodside nicht sehr verschiedene Wahlkreise, welche die Konservativen mit Mehrheiten unter 3000 halten – und daher ebenso leicht verlieren könnten.

Weder die Niederlage in Woodside noch die viel sensationellere in Dorset ist jedoch für die Konservativen so niederschmetternd wie ihr Sieg in Norfolk und North-Hamptonshire. Diese ländlichen, von Arbeitslosigkeit unberührten Wahlkreise, sind so traditionell-konservativ, so durch und durch „treu-blau“, daß sie auch dem Labour-Erdrutsch von 1945 unerschüttert standgehalten hatten. Aber am Donnerstag schmolzen die großen konservativen Mehrheiten dahin. Mehrheiten von 6000 und 7000 Stimmen schrumpften auf weniger als 1000. Wenn selbst solche Kreise plötzlich so bedroht sind, wie steht es dann mit 120 ländlichen Sitzen im gegenwärtigen Parlament, die weniger fest in konservativen Händen sind als Norfolk und North-Hamptonshire?

Auch in Chippenham schmolz die Tory-Mehrheit von 9000 Stimmen auf 1600. Hier schlug sich vor allem der liberale Kandidat glänzend und sicherte seiner Partei einen Stimmenzuwachs von 32 Prozent. Überhaupt räumten die fünf Nachwahlen mit dem Glauben auf, daß es mit der liberalen Renaissance schon wieder vorbei sei. In vier Wahlkreisen erhielten sie 20 Prozent der Stimmen und mehr.