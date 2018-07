Ein seit dem Ausscheiden der Berliner Handels-Gesellschaft provisorisch placiert gewesener Kommanditanteil des Bankhauses C. C. Trinkaus (Düsseldorf) von 1,25 Mill. DM ist auf Senator Dr. Ing. E. h. Dr. jur. h. c. Alfred Pierburg (Büderich-Meererbusch), übergegangen. Der Anteil der Berliner Handels-Gesellschaft hatte 2,2 Mill. DM betragen. Nach der Auflösung dieses Anteils im Sommer 1961 war rd. 1 Mill. DM um die Jahreswende 1961/62 auf eine Vermögensgesellschaft der Gruppe Fentener von Vlissingen, die „Utrechts Administratiekantoor N. V.“ übergegangen. Als Kommanditisten sind ferner noch am Bankhaus Trinkaus beteiligt: der Präsident der Düsseldorfer Industrie- und Handelskammer, Dr. Ernst Schneider von der Michel- und Kohlensäuregruppe, die Gruppe von Meeteren, die schweizerische Gruppe und die Erben Glasmacher. Das Gesamtkapital der Kommanditisten ist 12,5 Mill. DM, ähnlich hoch soll dem Vernehmen nach das Kapital der persönlich haftenden Gesellschafter sein, es sind Kurt Forberg, Rudolf Groth, Dr. Johannes Zahn und seit Anfang d. J. Gerhard Herbst, Bruno J. Neumann und Walter Pfand. Vom Bankhaus Trinkaus ist bekannt, daß es ebenso wie das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. und Cie., Köln, zu den Privatbankiers zählt, deren Bilanzsumme nach der Statistik der Deutschen Bundesbank 500 Mill. DM überschreitet.

Die Bruttobeitragseinnahme der Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft (Köln) ist im Geschäftjahr 1961 um 11,5 % auf 185,2 (i. V. 166,0) Mill. DM gestiegen. Die Vermögenswerte erhöhten sich um 18,0 Mill. DM auf 133,0 Mill. DM. Für 1961 wird wie in den drei vorangegangenen Jahren 12 % Dividende auf das eingezahlte Grundkapital (nom. 10 Mill. DM mit 65 % Einzahlung) vorgeschlagen. Großaktionäre (ca. je 40 %) sind die Colonia Kölnische Versicherungs-AG (Köln) und die National Allgemeine Versicherungs-AG (Lübeck).

Die Verwaltung der Rheinmetall Berlin AG (Berlin) schlägt für 1961 wieder 6 % Dividende und außerdem einen Bonus von 2 1/2 % aus außerordentlichen Erträgen vor. Die späte Einberufung der Hauptversammlung zum 19. Dezember wird damit begründet, daß langwierige Verkaufsverhandlungen über die Gollnow-Werke (Düsseldorf) geführt wurden. Da diese ergebnislos blieben, soll die Bereinigung bei Gollnow dadurch erreicht werden, das Gollnow in Zukunft im wesentlichen für die Programme der übrigen Tochtergesellschaften der Rheinmetall Berlin AG eingesetzt wird.

Gerüchte über eine bevorstehende Kapitalaufstockung der Allianz Versicherungs-AG (München) werden von der Verwaltung offiziell als jeder Grundlage entbehrend zurückgewiesen.