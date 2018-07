Inhalt Seite 1 — Voller Gewinn für die Aktionäre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei den Klöckner-Werken blieb für Rücklagen kein Spielraum mehr

Von Ingrid Neumann

Die Nachricht, daß die Klöckner-Werke AG, Duisburg, bei ihrer Vorjahrsdividende von 12 % bleiben wollen, war eine kleine Sensation; denn die Börsengerüchte, die von gegenteiligen Absichten wissen wollten, waren durchaus nicht völlig aus der Luft gegriffen. Angesichts einer deutlichen Abschwächung am Stahlmarkt und einer Verschlechterung der Ertragslage ist die Dividendenkontinuität der Stahlgesellschaften diesmal in der Tat keine Selbstverständlichkeit. Wenn die Klöckner-Werke, die alljährlich den Bilanzreigen der westdeutschen Montanindustrie anführen, jetzt den stolzen Entschluß gefaßt haben, ihre Aktionäre nicht spüren zu lassen, daß beim Stahl weniger verdient wird, so hat das Unternehmen dafür seine besonderen – höchst achtbaren – Gründe.

Die Aktionäre sollten indessen keine übertriebenen Hoffnungen darauf gründen, daß dieses Beispiel in der gesamten Stahlindustrie Schule machen wird. Wenn Klöckner in den vergangenen Jahren als erstes Unternehmen seinen Dividendenbeschluß gefaßt hatte, konnte mit einiger Sicherheit vorausgesagt werden, daß damit auch gleichzeitig die Würfel bei den übrigen Stahlerzeugern gefallen waren. Aber mit der Dividendensolidarität der westdeutschen Stahlkonzerne dürfte in diesem Jahre gebrochen werden. Auch den Klöckner-Werken ist der Entschluß, die Dividende nicht zu senken, keineswegs leichtgefallen. Das wurde bereits nach der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates bekannt, und der jetzt vorliegende Abschluß bestätigt diese Auffassung. Klöckner hat zwar die Dividende voll verdient, aber für das Unternehmen selbst ist darüber hinaus nichts verblieben.

Die volle Weitergabe des erwirtschafteten. Ergebnisses an die Aktionäre hält die Verwaltung insbesondere deswegen für angemessen, weil die vergleichsweise noch günstige Entwicklung des Konzerns nicht zuletzt dem Beitrag der Hütte Bremen zu verdanken ist, für deren Aufbau die Aktionäre – wie Vorstandsmitglied Hans-Jörg Sendler betonte – „stets viel Verständnis gezeigt haben“. Zwar war das Verständnis für die auf hohe Investitionen abgestimmte Dividendenpolitik in den zurückliegenden Jahren nicht immer ganz freiwillig..., immerhin ist die großzügige Gewinnverteilung dieses Jahres auch als Ausgleich für die Vergangenheit zu werten.

Die Verwaltung weist noch auf einen weiteren Umstand hin, der den Dividendenbeschluß beeinflußt hat. Im Gegensatz zu den anderen Stahlgesellschaften, die erst zum 30. September bilanzieren, hat Klöckner die letzten Tariferhöhungen, die für die Eisenseite ab Juni und für den Bergbau ab Juli 1962 in Kraft traten, erst im laufenden Geschäftsjahr zu tragen. So ist der Duisburger Montankonzern, dessen Schwergewicht von Jahr zu Jahr deutlicher in Bremen liegt, im Berichtsjahr noch einmal in der Lage gewesen, den für die 12prozentige Dividende erforderlichen Betrag von 36 Mill. DM voll zu erwirtschaften. Eine Rücklagenzuweisung, die im Vorjahr 1,5 Mill. DM und im Geschäftsjahr 1959/60 sogar 5 Mill. DM betragen hatte, mußte diesmal allerdings unterbleiben. Wenn das Unternehmen nicht ganz erhebliche Rationalisierungserfolge zu verzeichnen gehabt hätte, wäre auch der Gewinnausweis sehr viel magerer ausgefallen. Die Ertragsrechnung zeigt auch hier – wie in der übrigen Stahlindustrie – in der Tendenz das gleiche Bild: sinkende Erlöse und steigende Kosten, letztere vor allem wegen der Lohn- und Gehaltsentwicklung.

Die Klöckner-Gruppe hat in der Produktionsentwicklung zunächst noch vergleichsweise günstig abgeschnitten. Der Anteil an der westdeutschen Rohstahlerzeugung stieg – bei wesentlich geringerem Produktionsrückgang als im Durchschnitt der Ruhrunternehmen – im Berichtsjahr sogar auf 7,6 (7,2) %, bei Walzstahl auf 8 (7,8) %. Die Klöckner-Rohstahlproduktion hatte mit 2,45 Mill. t nur einen Rückgang von 2,4 % zu verzeichnen, die Walzstahlerzeugung blieb mit 1,87 Mill. t um 3,4 % hinter der Vorjahrszahl zurück. Diese Ergebnisse sind ausschließlich der Entwicklung bei der Hütte Bremen zu verdanken, die mit ihrem Flachstahlprogramm trotz der Marktschwäche immer noch gut im Rennen lag. In Bremen allein steigerte man die Rohstallproduktion im Berichtsjahr um 27,8 % von 608 000 auf 777 000 t. Entsprechend nahm auch die Walzstahlerzeugung von 532 000 auf 650 000 t, also um 22,1 % zu. Hiervon entfielen allein auf Feinblech rund 300 000 t. Dadurch ist der Anteil der Klöckner-Hütte Bremen an der Feinblechproduktion des Bundesgebietes im Geschäftsjahr 1961/62 von 7,7 auf 9,6 % angewachsen.