NEU DELHI – Bundespräsident Lübke hat die letzte Station seiner Asienreise erreicht: Nach Staatsbesuchen in Pakistan und Thailand wurde er jetzt in Neu Delhi vom indischen Ministerpräsidenten Nehru begrüßt.

Nach mancherlei Mißverständnissen, die in der Vergangenheit das Verhältnis Bonn–Neu Delhi getrübt haben, scheint nun eine neue Basis der Zusammenarbeit zu entstehen.

PARIS – Bei den französischen Parlamentswahlen haben die Gaullisten hoch gesiegt. Im Parlament stellen sie 234 von 480 Abgeordneten (bisher 169). Zusammen mit den 20 Pro-Gaullisten der unabhängigen Republikaner sind sie damit im Besitz der absoluten Mehrheit. Die Zentrumsparteien erlitten starke Einbußen; Sozialisten und Kommunisten haben Stimmen gewonnen.

Premierminister Pompidou wird auch die neue Regierung bilden. Nach diesem Sieg wird de Gaulle in der NATO und in der EWG womöglich noch selbstbewußter auftreten.

GENF – Die Abrüstungskonferenz der 18 Mächte – durch Frankreichs Abwesenheit auf 17 reduziert – hat am Montag ihre Arbeit wieder aufgenommen. Vorläufig sind noch keine Ansätze zu einer ost-westlichen Verständigung sichtbar geworden.

Unterdessen setzten die Sowjets ihre Reihe von Atomversuchen in der Atmosphäre fort, die eigentlich am 20. November abgeschlossen sein sollte. In den USA läuft noch eine Serie unterirdischer Tests.

ROM – Papst Johannes XXIII hat entschieden, daß die zweite Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht schon am 12. Mai, sondern erst am 8. September 1963 beginnen soll.

Begründung: Terminschwierigkeiten der reformfreudigen asiatischen und südamerikanischen Bischöfe. Oder sollen sich die erhitzten Gemüter der Konzilsväter abkühlen?