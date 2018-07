Inhalt Seite 1 — Wie stellen Sie sich Ihr Traumschlafzimmer vor? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leutnant der Infanterie, 20 Jahre:

Ich habe bestimmte Vorstellungen von dem Schlafzimmer, wenn ich heirate. Ich werde mir die Frau danach aussuchen. Ob getrennt oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich werde an Möbeln sparen. Ich halte Schlafsäcke für sehr geeignet, auch für Kinder. Frauen haben zarte Handgelenke und sollen sich nicht überanstrengen: deshalb keine schweren Möbel. Vor allen Dingen werden wir nicht viel Geld dafür ausgeben, lieber reisen. Die Kinder bleiben dann bei der Großmutter. Meine Mutter ist eine sehr moderne berufstätige Frau, aber sie wird eine altmodische Großmutter sein.

Sekretärin, 21 Jahre:

Verheiratet bin ich zwar noch nicht, aber mein Schlafzimmer kenne ich schon – wenigstens in Gedanken. Die Möbel sind cremefarben aus Esche, mit Birnbaum abgesetzt. An der Schrankwand ist ein großer Toilettenspiegel mit einem kleinen Bord, auf das man auch eine Vase stellen kann. Vor das durchgehende Doppelbett würde ich ein Fell hinlegen, vielleicht in lila-dunkelgrün, damit es sich gut von den hellen Möbeln abhebt. Links und rechts vom Bett, über dem Nachtkommödchen, hänge ich Bilder auf, keine Madonnen- oder Engelbilder, sondern zarte Pflanzen- und Tiermotive. An dem Bett sind gute Leselampen, sonst wird das Zimmer indirekt beleuchtet. Wahrscheinlich kombiniert sich in meinem Schlafzimmer nicht immer Schönheit mit dem Praktischen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, daß ein junges Ehepaar unbedingt ein richtiges Schlafzimmer haben muß.

Fernseh-Redakteur, 27 Jahre:

Das Schönste wäre eine Mehrzweckpritsche, auf der ich frühstücken, Skat spielen, arbeiten und auch schlafen kann. Man muß sie mit einer Strippe an die Decke ziehen können, damit sie verschwindet. An beweglichen Möbeln brauche ich noch ein paar marokkanische Sitzkissen und einen Fernsehapparat. Der müßte diagonal in den Boden eingelassen sein, damit ich davor sitzen und den Kopf in die Hände stützen kann. Um das heruntergelassene Bett wird eine Laufschiene gelegt, auf der sich eine kleine Tonne bewegt.

Am Bettende an der Wand ist ein magnetischer, automatisch auswechselbarer Whiskyheber. Die Tonne rollt mit dem gefüllten Whiskyglas zurück ans Bett. Das wäre mein Traum. Meine Frau ist sicher auch damit einverstanden.