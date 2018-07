Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Raumfahrer brauchen kein Spezialwerkzeug

Im Valley Forge Technology Center der General Electric Company werden gegenwärtig Montagearbeiten unter Bedingungen simuliert, wie sie im Weltraum herrschen. Sie dienen dem Zweck, festzustellen, wie während eines Raumfluges gegebenenfalls Reparaturen an der Raumkapsel vorgenommen werden können.

Dazu hat die General Electrics ein Gerät entwickelt, das einen darin festgeschnallten Techniker für längere Zeit in den Zustand der Schwerelosigkeit versetzt. Seine Aufgabe ist es, in diesem Zustand eine Raumkapsel-Attrappe verschiedenen Werkzeugen zu bearbeiten. Es stellte sich beispielsweise heraus, daß bei der Benutzung eines Schraubenschlüssels sich der Körper der Versuchsperson schon bei geringstem Drehwiderstand in entgegengesetzter Richtung bewegt. Ein Vorgang, wie er sich in der Tat außerhalb des Schwerkraftfeldes im Weltraum abspielen könnte.

Entgegen der bisher oft vertretenen Auffassung sind, wie diese Versuche ergaben, für Arbeiten außerhalb der Raumkapsel im Weltraum keine Spezialwerkzeuge notwendig, wenn der Weltraumfahrer ein entsprechendes „Erdtraining“ durchgemacht hat. Allerdings benötigt der Astronaut bei Reparaturarbeiten außerhalb des Raumschiffes 30 bis 40 Prozent mehr Sauerstoff als bei gleichartigen Arbeiten auf der Erde.

Wissenschaftlicher Geigenbau

Violinen, die in ihrer Tonqualität selbst alte Meistergeigen übertrumpfen, lassen sich herstellen, wenn man die Lehren und Methoden der modernen physikalischen Akustik im Instrumentenbau berücksichtigt, meint Carleen Maley Hutchins in einem Aufsatz in der Zeitschrift „Scientific American“.