Von Wilfried von Bredow

Wo man singt, da laß dich ruhig nieder, sagt das Sprichwort. Wir Deutsche sind, so wird mit Recht von allen Seiten behauptet, eine sangesfreudige Nation. Den Ursachen dieser Sangeslust ist man oft genug nachgegangen. Eine aber, so scheint mir, ist bisher übersehen worden: Den deutschen Männern wird die Liebe zum Gesang bereits früh von einer Institution eingegeben, welche, da sie vordringlichere Aufgaben zu erfüllen hat, diese zwar nur nebenher, aber doch mit dem ihr gebührenden Ernst betreibt: Ich meine die Armee. Von allen Armeen der Welt besitzen nur zwei die an und für sich lobenswerte Tradition, während des Marschierens zu singen, die russische und die deutsche. Was nicht zu voreiligen Schlüssen Anlaß geben sollte.

Aus zwei Gründen fühle ich mich hinreichend legitimiert, über dieses Thema zu schreiben: Erstens bin ich selbst augenblicklich und für die nächste Zeit Soldat, zweitens gehöre ich einer Generation an, welche vergangene Taten der deutschen Armeen nurmehr als Geschichte betrachtet. Es interessiert mich weniger, ob unsere Lieder altes Traditionsgut sind, ob unsere Väter sie beim Marschieren schon aus voller Brust gebrüllt haben, ob irgendwelche patriotischen Erinnerungen daran hängen. Mich geht etwas anderes an: Wir haben diese Texte zu lernen, zu singen, mit Hingabe und Lautstärke zu singen – also mag mir gestattet sein, einige Gedanken darüber zu äußern. Zum Beispiel über eins, welches „Wolken ziehn“ überschrieben ist:

Wolken ziehn in dunkler Nacht

so fern der Heimat hin.

Stolz steh ich für Deutschland Wacht,

und froh ist stets mein Sinn.