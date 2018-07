In den Büchereien des „Rechtshauses“, dem juristischen Seminargebäude der Hamburger Universität, saßen über hundert künftige Richter, und Rechtsanwälte an ihren Hausarbeiten für die handelsrechtliche Übung. Sie grübelten darüber nach, ob die Firma „H & Co.“ dem Kaufmann „K“ eine Entschädigung dafür zahlen muß, daß sie den mit K geschlossenen „Händler-Vertrag“ gekündigt hat, und über ähnliche künftige Fragen.

Unter den Studenten aber saß einer, der wohl besser daran getan hätte, Strafrecht zu studieren. Als ein Übungsteilnehmer eine wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofes nachlesen wollte, stellte er fest, daß die entsprechenden Seiden im 24. Band der amtlichen Entscheidungs-.sammlung fehlten. Ein Kommilitone hatte das Urteil, herausgerissen und als Material für seine Arbeit nach Hause mitgenommen. Er hatte, juristisch gesehen, nicht nur eine gewöhnliche, sondern eine gemeinschädliche Sachbeschädigung begangen – eine Tat, die das Strafgesetzbuch mit Gefängnis und daneben auch mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bedroht.

Der Professor, der die handelsrechtliche Übung leitete, reagierte unjuristisch: Er kaufte aus eigener Tasche ein Ersatzexemplar und stellte es dem Seminar zur Verfügung, damit die Studenten weiterarbeiten konnten. Aber kaum war das geschehen, da passierten im Rechtshaus weitere Diebstähle: Aus zwei Jahrgängen der Neuen Juristischen Wochenschrift wurden Seiten herausgetrennt und ein noch ungebundenes Heft der Juristenzeitung verschwand völlig. Auch in diesen Fällen liegen die Motive der oder des Täters auf der Hand: Die entwendeten Zeitschriften enthielten Aufsätze über die Themen der Hausarbeiten im Handelsrecht und im öffentlichen Recht.

Der Dozent, dessen Großzügigkeit so schlecht belohnt worden war, tat nunmehr das, was er beim erstenmal vermeiden wollte – er führte einen Beschluß aus, den die Fakultät nach ähnlichen Vorfällen vor anderthalb Jahren gefaßt, hatte und der so lautet: Stellt sich bei Anfertigung oder nach Ablieferung einer Praktikumsarbeit heraus, daß einschlägige Bücher entwendet, verstellt oder beschädigt worden sind, so wird die Arbeit nicht zensiert.“ Die handelsrechtliche Hausarbeit wurde also zurückgezogen, und der Professor gab – obwohl nicht dazu verpflichtet – eine Ersatzaufgabe aus.

Als er seinen Hörern diese Maßnahme erläuterte, scharrte keiner. Aber auf den Gängen des Rechtshauses hörte man Murren; die Studenten ärgerten sich, daß sie für die Taten weniger, vielleicht nur eines einzigen büßen sollten. Eine Mitgliederversammlung der Fachschaft Rechtswissenschaft (also der Studentenvertretung) erklärte den Beschluß der Fakultät für „unbillig und unzweckmäßig“. Der Fachschaftsrat wurde beauftragt, „Vorschläge auszuarbeiten, wie in Zukunft Diebstähle verhindert werden können“.

Ein Student schrieb dem Professor, die Arbeitszeit, die den unschuldigen Studenten verlorengegangen sei, habe einen Wert von 10 000 DM. Den Wert dessen, was sie bei der „unnützen“ Übung gelernt haben, hatte er freilich nicht berechnet... H. P. B.