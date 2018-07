Inhalt Seite 1 — Diskutieren – nicht agitieren! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bundeswirtschaftsminister nennt Planung, Planifikation und Progammierung in einem Atem, wenn er vom „Aktionsprogramm“ spricht, das die Brüsseler EWG-Kommission der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt hat. Andere folgen ihm eilends.

Das Deutsche Industrieinstitut wartet bereits mit der Gedankenverbindung zwischen der – von Hallsteins Kommission vorgeschlagenen – langfristigen Vorausschau und einem „europäischen Fünfjahresplan“ auf; das Ganze steht im neuesten „Mitarbeiterbrief“ des Instituts unter der Titelzeile: „Planwirtschaft im Westen – Marktwirtschaft im Osten?“

Man darf sicher sein, daß Europa in dieser Tonlage nicht fruchtbar über das EWG-Aktionsprogramm diskutieren kann und fragt, wozu solche Agitation gut sein soll. Wie anders könnte man derartige, auf Wirkung bedachte Formulierungen nennen, wenn dem Leser nach den zitierten „Breitseiten“ dann doch noch der Hinweis serviert wird, die EWG-Vorausschau brauche „nicht notwendig“ die Planwirtschaft zur Folge zu haben, sofern nur niemand zur Erfüllung der Programme gezwungen werde. Die „Planwirtschaftserwägungen“ des Deutschen Industrieinstituts erübrigen sich damit: denn in Ziffer 96 des „Aktionsprogramms“ ist ausdrücklich erklärt, die Vorausschau wäre keinesfalls gleichbedeutend mit einem autoritären Plan. Es werde den Privatunternehmern eben nichts vorgeschrieben.

Dieser Informationsstil könnte sehr leicht auch bei Gegnern der Europäischen Wirtschaftsintegration Schule machen. Sie warten schon lange darauf, um mit dem Vorwurf, in Brüssel werde eine „Völkermarmelade“ angerührt, die harte EWG-Arbeit zu verdächtigen, deren Ziel es in der Tat ist, aus den beteiligten Volkswirtschaften durch Verschmelzung schließlich eine zu machen. Werden sie nun, aufgemuntert von offenbar hypochondrischen Marktwirtschaftsideologen, mit dem Ruf gegen die EWG antreten: „Plantechnokraten Europas wetzen in Brüssel die Messer gegen die Wettbewerbswirtschaft“?

Die Diskussion über das „Aktionsprogramm“, diese von Erhard selbst in seinem Straßburger Duell mit Hallstein voll „großem Respekt“ anerkannte „geistige Leistung“ bewegt sich momentan auf mäßigem Niveau, wie es dem Gegenstand – der Koordination der Wirtschaftspolitik von sechs Län dem zum Aufbau des Gemeinsamen Marktes – wahrlich nicht gebührt. Daran ist auch die EWG-Kommission nicht schuldlos. Sie hat bisher ungenügend eindeutig und detailliert nachgewiesen, daß zur Erfüllung des EWG-Vertrags, also zur Verschmelzung der volkswirtschaftlichen Einzelbereiche, mehr nötig ist als nur die im Vertrag vage (aber mehrfach) erwähnte Koordination der Wirtschaftspolitik.

Die Notwendigkeit, mit der „Wirtschaftsunion“ in Form gemeinsamer und harmonisierter oder wenigstens koordinierter Wirtschaftspolitik immer näher aneinander zu rücken, wird vielleicht noch nicht in ihren Folgen übersehen. Sie bestehen u. a. im dauernd schärferen Wettbewerb über die Landesgrenzen hinweg. Daraus entstehen regionale und brauchenweise Umschichtungen: Unternehmen werden sich als nicht mehr konkurrenzfähig erweisen – mit allen Folgen für die Landstriche, in denen sie den Menschen Arbeit und – Einkommen geben. Das ist nur ein Beispiel dafür, warum mit langfristiger Vorausschau dem freien Unternehmer der Blick für die mögliche künftige Entwicklung im ganzen Gemeinsamen Markt geklärt werden muß.

Und ein weiteres: Eine Konjunkturbefragung bei 13 000 Unternehmen in der EWG hat für den Fahrzeugbau einen besonders auffallenden Optimismus für die nächsten drei bis vier Monate der Produktions-, Warenlagerhaltungs- und Auftragsentwicklung ergeben. Eine gleichzeitig fertig gewordene Studie über die langfristigen Aussichten des Kraftfahrzeugbaus ergibt dagegen für 1965 einen PKW-Oberschuß in der EWG von mindestens 1,7 Mill. und möglicherweise 2,2 Mill. Stück. Maßnahmen zur Steigerung des Autoabsatzes – Kredite, Steuererleichterungen, Straßenbau – wären da nötig, vor allem aber die langfristige Vorausschau. Sie muß den Unternehmern und den staatlichen Funktionären zeigen, was (nach bester Kenntnis der Statistiker) möglich – und was wünschenswert ist.