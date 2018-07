Wäre all das, was heute über das Fertighaus gesagt oder geschrieben wird, bereits ein Maßstab dessen, was tatsächlich geschieht, dann wüßte wohl jeder, wie er am bequemsten und billigsten zu eigenen vier Wänden kommt. Doch davon sind wir in der Praxis hierzulande noch ein gutesStück entfernt. Die Zahl der Produzenten geht inzwischen zwar schon in die Hunderte. Da die Kapazität meist jedoch überaus bescheiden ist, will das noch nicht viel besagen.

Im Gegenteil: die Fülle des Angebots erschwert die Marktübersicht und macht es dem nicht fachmännisch vorbelasteten Käufer nachgerade unmöglich, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden. Hinzu kommt noch etwas anderes: „Absolute Fertighäuser die dem Käufer außer dem Fundament keine weiteren Nebenleistungen abverlangen, sind noch immer die Ausnahme.

Daß selbst potente Interessenten vorerst keine Wunder erwarten, bestätigte erst kürzlich Josef Neckermann: „Wenn man im Jahr 1000 bis 1200 Häuser aufstellen kann, darf man schon stolz sein“, meinte der Chef des Frankfurter Versandhauses, das sich seit einiger Zeit darum bemüht, das Fertighaus „katalogreif“ zu machen. Bis es soweit sein wird, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen, in der nicht zuletzt die mannigfachen Finanzierungsprobleme gelöst werden müssen. Wer Fertighäuser in großer Serie absetzen will, muß nämlich die Finanzierung auf eine möglichst einfache Formel bringen. Und gerade hier stehen im Augenblick noch die Beleihungsgrundsätze der Realkreditinstitute im Wege, so daß man erst noch eine elegante Lösung finden muß, um diese Hürden zu nehmen.

Immerhin gibt es bereits Möglichkeiten, die Finanzierung zu erleichtern. Dazu gehört unter anderem der Verzicht der Hersteller auf hohe Vorauszahlungen vor Lieferung oder Errichtung des Hauses, ein Vorschlag, den dieser Tage die öffentlichen Bausparkassen machten. Dem Bauherrn, dem Käufer eines Fertighauses bliebe damit die meist recht teure Vorfinanzierung erspart. Einige Hersteller sollen denn auch bereits ihre Zahlungsbedingungen dem Auszahlungsmodus der Realkreditinstitute – Auszahlung der Darlehen nach Maßstab des Baufortschrittes – angepaßt haben. Wenn dadurch die Kosten der Vorfinanzierung nur auf den Hersteller mit den entsprechenden Konsequenzen auf den Preis verlagert werden, ist allerdings kaum etwas gewonnen. Und noch etwas ist heute ein Ärgernis: die Zollbelastung für importierte Fertighäuser. Da eine völlige Streichung dieses EWG-Außenzolls vorerst jedoch illusorisch ist, wäre vielleicht doch eine Stundung des Zolls für etwa drei Monate möglich. Auf diese Weise würde der Bauherr wenigstens davon verschont, die Zollkosten im voraus (über Zwischenkredite) zu entrichten.

Angesichts dieser Vorbelastungen kann es jedenfalls nicht überraschen, daß die Beleihungen von Fertighäusern bei den Realkreditinstituten noch zum Ausnahmegeschäft gehören. So haben beispielsweise die öffentlichen Bausparkassen von 1959 bis Mitte 1962 insgesamt erst 850 Einheiten beliehen. er