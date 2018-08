Eine weitreichende „Flurbereinigung“ innerhalb des Konzerns der Rheinischen Stahlwerke, Essen, ist gegenwärtig in Vorbereitung. Die Verwaltung ist dabei, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß eine „Programmbereinigung, Rationalisierung und Abstimmung der Investitionen innerhalb der eisenschaffenden Werke des Rheinstahl-Bereichs“ zum Zuge kommen kann. Wie in Essen mitgeteilt wird, sehen die geplanten Maßnahmen eine Zusammenfassung der Hochofenwerke vor. Dabei handelt es sich um die Ruhrstahl AG, Hattingen, die Rheinstahl-Eisenwerke Mülheim-Meiderich AG, Mülheim (Ruhr) und die Rheinstahl-Eisenwerke Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen. Nicht in den Zusammenschluß einbezogen werden die drei übrigen Werke der jetzigen Gießerei-Gruppe, die Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen, die Rheinstahl-Eisenwerk Hilden AG, Hilden und die Vereinigte Economiser GmbH, Hilden.

Die Ruhrstahl-Tochter, das größte Hüttenwerk der Rheinischen Stahlwerke mit der Henrichshütte in Hattingen, soll die übernehmende Gesellschaft sein. Am Ruhrstahl-Kapital von 57,5 Mill. DM ist Rheinstahl mit rund 96% beteiligt; die restlichen Aktien liegen in Händen freier Aktionäre. Die beiden anderen Werke, die ihr bisheriges „Eigenleben“ aufgeben sollen, sind hundertprozentige Tochtergesellschaften des Rheinstahl-Konzerns. Es handelt sich also um die Zusammenfassung dreier Gesellschaften zu einer einheitlichen, rechtlich selbständigen Tochtergesellschaft innerhalb des dezentral organisierten Essener Montankonzerns. J. N.