Vorurteile leben zäh und lange: Ein Fremdarbeiter ist ein Fremder, auch wenn er in einen Gastarbeiter umgetauft worden ist. Solche Bezeichnungen spielen da keine Rolle, wo man sich ohnehin achtet und versteht: da pflegt man sogar Völkerverständigung, ohne in Reden davon zu reden. Ein Beispiel: Einige Reisebüros haben beobachtet, daß zu Weihnachten zahlreiche Privatreisen in vielfach unbekannte Orte Italiens, Spaniens, Jugoslawiens, Griechenlands und der Türkei gebucht wurden. Es sind Wirtsleute, Chefs und Kollegen, die von Gastarbeitern eingeladen worden sind.