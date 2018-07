Von Rudolf Walter Leonhardt

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 1. Dezember besprach Friedrich Sieburg, unter dem Titel „Freiheit in der Literaturkritik“, Günter Blöckers „Kritisches Lesebuch“, und er benutzte diese Rezension wiederum dazu, allgemeine Behauptungen über die Gegenwartsliteratur und diesmal vor allem auch über die Literaturkritik aufzustellen, die einer Nachprüfung nicht standhalten. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und mit ihr vor allem Friedrich Sieburg spielen im Literaturbetrieb unseres Landes eine zu große Rolle, als daß wir sie ignorieren und zur Tagesordnung übergehen könnten.

Walser, Graß, Johnson, Bachmann, Böll... Was ist das? Die Gruppe 47 in einer Nußschale? Ein Quintett zur Repräsentation jüngerer deutscher Literatur? Eine Stilübung an Hand von Autorennamen? Eine Schießbude mit Figuren zum Abschießen? Er verrät es nicht.

Aber er nennt Namen: Walser, Graß, Johnson, Bachmann, Böll. Er nennt sie als Objekte eines Durchleuchtungsprozesses. Und sagt dann: „Einige von ihnen ertragen diese Durchleuchtung mühelos, ja sie gewinnen dabei; Andere fallen in das Nichts zurück, aus dem die Dreistigkeit der Manager und die feige Urteilslosigkeit des Publikums sie gehoben hat.“

Sie, verehrungswürdiger Leser, brauchen sich natürlich nicht getroffen zu fühlen. Sind Sie etwa „das Publikum“, sind Sie feige, sind Sie urteilslos?

Der Trick, das kollektive Abstraktum (also beispielsweise „das Publikum“) büßen zu lassen, ist so alt wie die Kunst, mit Platzpatronen zu schießen. Der Trick, fünf Namen zu nennen und sich dennoch auf keinen festzulegen, bedurfte, wenn er nicht sofort durchschaut werden wollte, eines Meisters der Feder wie Friedrich Sieburg, und, wenn er nicht einfach mit einem Achselzucken abgetan werden durfte, einer Allgemeinen Zeitung für Deutschland wie der Frankfurter.

Wir bewundern beide, Schreiber und Organ, zu sehr, als daß wir es nun nicht auch wirklich wissen wollten.