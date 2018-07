FRANKFURT (Kunsfverein): „Münch“

Der Frankfurter Kunstverein hat ein eigenes Ausstellungshaus bekommen. Ein berühmtes historisches Gebäude, das Steinerne Haus am Römerberg, das heißt, die Rekonstruktion nach dem im Krieg zerstörten Modell. Die spätgotische Fassade des Patrizierhauses wurde stilgerecht wiederhergestellt, in den zwei Stockwerken dahinter können auch umfangreiche Ausstellungen Platz finden. Der neue Leiter des Kunstvereins, Dr. Ewald Rathke, hat zur Eröffnung einen zugkräftigen Namen gewählt: Edvard Munch, Wegbereiter und Klassiker der modernen Malerei. 60 Gemälde und über 70 graphische Blätter, vieles aus norwegischem und Schweizer Privatbesitz, auch wenig bekannte Bilder. Die frühen Bilder von der Karl-Johan-Straße, die Szenen „In der Schenke“, am Strand, in nächtlichen Zimmern – ein revolutionäres Ereignis in der europäischen Malerei um 1890. In diesen Bildern hausen die gleichen „Dämonen“ und „Mysterien wie beim jungen Hamsun, wie bei Strindberg, aber die Dichtung wird nicht illustriert, es ist keine literarische Malerei, vielmehr die geniale Entsprechung auf der Ebene der Bilder. Es ist aufregend, manchmal quälend, beklemmend, wie Munchs Weg durch ein halbes Jahrhundert weitergeht, wie der Ausdruckszwang sich wild und rücksichtslos im „Schrei“, im „Vampyr“, in der „Madonna“ manifestiert, wie er in Jugendstil und Symbolismus, ins Seelenornament abgleitet. Später wird die krasse Thematik von einer etwas plakativen Biederkeit nordischen Bauerntums abgelöst. Die Naturmystik schwächt sich ab in den Landschaften der zwanziger Jahre. Aber die Linie der Porträts wird grob weitergeführt, und der weiche, schwimmende Spätstil bringt etwas von der Aura, vom Lebensdurst des Menschen ins Bild, der gelassen, mit übergeschlagenen Beinen, im Sessel sitzt (Porträt Heinrich C. Hudtwalcker). Die Frankfurter Ausstellung ist ein Appell, Munch nicht als feste Gütemarke zu nehmen, sondern das Werk kritisch zu sehen, auszusondern, zu unterscheiden, Sie dauert bis zum 6. Januar 1963. g. s.

MÜNCHEN (Haus der Kunst): Wilhelm Lehmbruck

Fast gleichzeitig mit der Erinnerungsschau „Entartete Kunst“ wird im selben Bau eine Ausstellung des Gesamtschaffens von Wilhelm Lehmbruck gezeigt. Eine so reichhaltige überschau wurde von dem Lebenswerk des allzu früh und unter rätselhaften Umständen dahingeschiedenen Künstlers – er starb durch Selbstmord am 25. März 1919 – in Deutschland noch nicht geboten. Vor allem wird man hier überrascht von dem Eindruck der Vielseitigkeit, denn die malerischen und graphischen Arbeiten stehen an Gewicht kaum hinter den plastischen zurück. Der Katalog verzeichnet 46 Plastiken, 16 Gemälde, 84 Zeichnungen und Pastelle, 134 Radierungen und 7 Lithos. Gerade unter den Gemälden und Zeichnungen finden sich viele Stücke von ganz individueller Handschrift und großer kompositorischer Originalität. Unter den Plastiken ist auch das Frühwerk (bis 1910) vertreten, das die tieferen Wesenszüge Lehmbrucks schon klar erkennen laßt: vor allem das modern empfundene Schönheitsideal, die durchgeistigte Sicht der Körperwelt, die auch nicht aufgegeben, nur gewandelt und bewußter zum Ausdruckswert erhoben erscheint in den durchaus expressionistischen Reife- und Spätwerken. Von letzteren geht eine Strahlungskraft aus, die am besten mit des Künstlers eigenen Worten aus einer nachgelassenen Niederschrift beschrieben werden kann: „Voller Intensität, nichts leer, voller Wärme, voller Tiefe!“ (Die Ausstellung ist bis 16. Dezember geöffnet.)

a-th