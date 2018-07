Der Elekfrizifäfsverbrauch wird von vielen Beobachtern in erster Linie als Indikator für den Konjunkfurveriauf betrachtet. So gesehen läfjt sich in unserem Schaubild (oberer Teil) eine trendmäfjige Parallelität zwischen der gesamten volkswirtschaftlichen Produktion (gemessen am Bruttosozialprodukt) und dem Energieverbrauch ablesen. Der Zuwachs beim Energiekonsum der Wirtschaft ist aber beträchtlich stärker. Und diese Tatsache isf erwähnenswert: Zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen bedienfe sich der Deutsche im Laufe der Jahre eines überproportiönal wachsenden Quantums an Elektrizität. Mehr Maschinen, Apparate und Einrichfungen werden zur Werfschöpfung heute herangezogen als 1952. Der Prozefj der Mechanisierung und Rationalisierung schreitet in grofjen Schriften vorwärts. Die schwarze Fläche (in der Gmphik) zwischen der Sozialproduktskurve und der Energiekurve demonsfiert gewissermaßen die verstärkte Elektrifizierung der deutschen Wirtschaft !n "harten" Zahlen ausgedrückt dürfte man etwa folgern: Während zur Schaffung von einer Milliarde des Sozialprodukts im Jahre 1952 "nur" 231000 kWh elektrischer Energie benötigt wurden, brauchte man 1961 schon 307000 kWh. Das isf immerhin eine Zunahme des Elekfrizitätseinsatzes von rund 33 % in 10 Jahren Ein zweites (unterer Teil des Schaubildes) mag noch beachtet werden. Der Energieverbrauch in den Haushaltungen — obschon längst nicht der grörjte Sektqr im Bereich der Elektrizitäfsverwendung — hat ebenfalls eine starke Erweiterung erfahren. In acht Jahren hat er sich beinahe verdoppelt. Dies läfjt doch zweifellos auf eine" außerordentlich expansive "energetische" Lebenshaltung des Bundesbürgers schließen. Der Raiionaiisierungsdrang (mittels elektrischer Hilfs apparafe) und der Zivilisafionsdrang (mehr Beleuchtung, Heizung und "UnferhaltungseinricMungen") im deutschen Haushalt waren in den vergangenen Jahren sehr ausgeprägt. Vergleicht man den Energieverbrauch zum Beispiel mit dem Trend des privaten Ein

