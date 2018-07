Ich war Vertreter einer Buchgemeinschaft

Von Heinz Stuckmann

In der Wochenendausgabe des „General-Anzeigers“ steht unter Kleinanzeigen – Angebotene Vertretungen Ein guter Job für 1200 Mark! Wir bieten: Kostenlose Ausbildung, Garantie-Einkommen, zeitgemäße Umsatzbeteiligung, interessante Arbeit, gutes Betriebsklima, Mitfahrt im Firmenwagen (Führerschein kann erworben werden). Wir fordern: gute Allgemeinbildung, gewissenhafte Arbeit, sicheres Auftreten, korrekte Kleidung. Wir suchen noch einige gewandte Damen und Herren bis 35 Jahre für eine kulturelle Aufgabe, Vorstellungen am Dienstag von 17 bis 19 Uhr im Stadtcafe erbeten oder unter Chiffre ...

Ich gehe Dienstag abend hin und frage am Büfett „nach dem Job für 1200 Mark“. – „1200 Mark?“ fragt die Büfett-Dame zurück. Dann begreift sie: „Ah – die Anzeige! – Letzter Tisch links“, sagt sie mürrisch, denn sie kommt sich veralbert vor.

Am letzten Tisch, hinten links, sitzen zwei Männer beim Bier. Der ältere trägt einen dunkelgrauen Zweireiher, ein weißes Hemd und eine schwarz-weiß karierte, ordentlich geknotete Krawatte, der jüngere Pullover und Blue jeans. Der ältere erhebt sich, als ich näher komme: „Sie wollen zu uns? Mein Name ist Simon.“ Er deutet auf den anderen: „Das ist Herr Wengeler, Student der Rechtswissenschaften. Er will sich auch bei uns bewerben. Was darf ich Ihnen bestellen? Apfelsaft?“

Er bestellt und beginnt sehr ernsthaft: „Ich erklärte eben Herrn Wengeler: Wir haben uns die Aufgabe gestellt, unsere Familien, insbesondere Familien mit Kindern, mit guter Literatur zu versorgen. Wie Sie sicher wissen, hat das gute Buch auch heute noch einen sehr schweren Stand. Wissen Sie aber“, seine Stimme hebt sich, „daß in der Bundesrepublik jährlich 93 Millionen Schundheftchen gelesen werden?“

Ich weiß es nicht, und da Herr Simon mich prüfend ansieht, lasse ich gehorsam ein „Ach“ hören. Daraufhin fährt er fort: „Wie wir durch umfangreiche Ermittlungen festgestellt haben, wandern die Schundhefte durch Fabrikhallen und Büros, Schulklassen und Internate, von Haushalt zu Haushalt. Der Leserkreis muß mindestens fünfmal \so hoch sein wie die Auflage.“ Wieder sieht uns Herr Simon prüfend an, und deshalb sage ich: „Furchtbar...“ Aber Simon weiß noch Schlimmeres: „Wissen Sie, daß ein Vierzehnjähriger – angeregt durch diese Literatur – einen Fünfjährigen am Fensterkreuz aufgehängt hat? Er wollte nur einmal sehen, wie ein Mensch erhängt wird...“ Herr Simon kramt eine Cellophan-Hülle aus seiner Aktentasche. Darunter steckt der Bericht eines Boulevard-Blattes mit der Schlagzeile: „Lehrling erhängte Kleinkind am Fensterkreuz.“