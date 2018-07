Das Geschäft ist schwierig und ermüdend. Der findige Spielzeugfabrikant meint, den anhaltenden Verkaufsschlager unter den Spielen entdeckt zu haben; es findet reißend Absatz – und plötzlich war es doch nur eine Eintagsfliege. Hier „modern“ zu sein, ist riskant, und es ist tröstlich, dabei die eiserne Reserve der zeitlosen Spiele mobilisieren zu können. Das sind Spiele von anno dazumal, die immer wieder gekauft werden, obwohl der traute Familienkreis unter dem milden Schein der Stehlampe längst brüchig geworden ist. Aber Langeweile und Spieltrieb gibt es noch, und so sitzen die Kinder wie einst zusammen, um gemächlich kleine Figuren durch bunte Papplandschaften zu würfeln oder sich in der Kunst zu üben, verlieren zu können, ohne böse zu werden: Mensch, ärgere dich nicht!

Die Schaufenster beginnen, die Festtage zu künden. Reklame ist auf feierlich gestimmt, und in den Spielzeuggeschäften drängelt man sich schon seit Tagen, nein: seit Wochen. Künstler, Psychologen, Handwerker, Pädagogen, Fabrikanten und Kaufleute haben sich damit beschäftigt, sich neues Spielzeug auszudenken, zu propagieren, altes neu aufzuputzen. Es wird importiert, Anregungen aus aller Welt werden verwertet. Empfindsame und weniger empfindsame Leute sind am Werk. Es gibt eine Marktforschung, eine einkalkulierbare Käuferseele, die der Eltern, die der Kinder.

Geht man durch ein größeres Geschäft, merkt man es gleich: Es gibt viel exquisites Spielzeug, formschön, untadelig und teuer. Mitunter kann man Erlesenes entdecken: wundervoll gearbeitete Holzteile, die sich dem kindlichen Greifen entgegenschmiegen, schöne Puppen, schöne Stofftiere, schöne Baukästen. Dieses Spielzeug suggeriert eine heile, eigenständige Kinderwelt und hilft sie bewahren. Es ist für die Kleinsten bestimmt. Für sie ist gesorgt. Natürlich findet sich auch Plunder dazwischen, aber der fällt hier kaum ins Gewicht. Wie aber steht es mit den etwas älteren, den Kindern, die zu begreifen beginnen?

Für sie gibt es nicht sehr viel gutes Spielzeug: die Auswahl ist beschränkt, das Angebotene gelegentlich miserabel. Das fängt bei schlechten Farben und billigem Material an und hört beim Schund noch keineswegs auf. Da gibt es die große Gruppe der Gesellschaftsspiele, und hier hauptsächlich die alten, längst bekannten: unsterbliche Brett- und Kartenspiele, viele Würfelspiele, die sich alle gleichen wie ein Ei dem anderen. Die Namen wechseln manchmal; die Wanderspiele werden durch Autorennspiele ersetzt, nicht mehr die Gänseliesel rückt durchs Märchenland vor, sondern der Kosmonaut durch die Welt der Gestirne. Der Schein trügt: Hinter der „Modernisierung“ steckt der alte Spaß in neuem Kleide.

Ein pädagogisches und ein kommerzielles Interesse haben hier einen Ausbruch’ gewagt. Es gibt Verkehrsspiele, die nützlich sind, Spiele, die dem Kinde staatsbürgerliche Tugenden beizubringen versuchen, Quartette mit Städtenamen und berühmten Dichtern. Sie verkaufen sich alle unter dem Motto: spielend das Leben erfahren – spielend lernen. Oft haben sie ihren Reiz verloren, mit mindestens einer Ausnahme: Das aber sind Spiele, die gemischte Gefühle erwecken. Sie sind „realistisch“ und haben offenbar deswegen Erfolg. Das „wirkliche“, aufregende, hastige Leben ist abgebildet. Das wäre erträglich, wenn diese Spiele nicht die Erfahrung eines Lebens vermittelten, wie es oft gar nicht ist; wie es leider manchmal ist, aber nicht unbedingt sein sollte. Das Beispiel eines nicht mehr ganz neuen, aber nach wie vor sehr beliebten Spieles mag das verdeutlichen:

„Monopoly“ haben es die Erfinder benannt – eine verräterische Bezeichnung. Das Monopol kann man assoziieren, so, man will, auch den „Monopol-Kapitalisten“. Verräterisch an dem Spiel ist noch mehr. Immer wieder sind es die Namen: Der Besitzer der „Schloß- und Parkstraße“ – den Besitz muß man sich erwürfeln und erkaufen – nimmt zwar nicht oft etwas ein, wenn, dann aber gleich gehörig. Opfer sind die Mitspieler, die nicht das Vergnügen haben, Schloßbewohner oder Parkbesitzer zu sein. Großbürgerlich wiederum ist die Bahnhofstraße: Sie verspricht dauerhaften und erklecklichen Gewinn. Immer noch einträglich, wenn auch entschieden mittelständischer, sind die übrigen Straßen. Auch an proletarischen Gefilden fehlt es nicht, aber sie sind in jeder Hinsicht unerquicklich, und Kleinvieh macht hier keinen Mist: Die Einnahmen sind so gering wie die Bezeichnungen ärmlich. Daß auch Vater Staat, wenn er monopolisiert, sein Süppchen am entzündeten Spieleifer wärmen kann, das erfährt der glückliche Besitzer eines oder mehrerer Bahnhöfe. Nur ein Gebäude ist ziemlich harmlos: das Gefängnis. Wie hinein, so hinaus – und wenn man Geld hat, kommt man sowieso drum herum...

„Bei uns zu Hause hatte es der Vater verboten, es sei zu ‚kapitalistisch‘, und er sympathisiert nicht einmal mit den Sozialisten“, erzählte mir ein Freund. Und der Spielzeughändler: „Es verdirbt den Charakter: es ist ein Schacherspiel.“ Das sind böse Worte für ein Würfelspiel, aber sie verraten die Tendenz. Niemand vermag zu sagen, ob der Erfolg des Spieles auf seinem Realitätsgehalt oder der Raffinesse des Einfalls beruht. Die Wahrheit liegt wohl dazwischen.