Dostojewskijs „Dämonen“, ein Buch von unheimlicher und gefährlicher Hellsichtigkeit, sind nicht gerade ein Literaturwerk, das dem Geist der Freiheit und der Zivilisation Sympathie entgegenbringt. Die Verbindung, die es zwischen der Vernunft und der Despotie herstellt, die Beziehung, die es zwischen autonomer Menschlichkeit und areligiöser Inhumanität stiftet, macht es begreiflich, daß der Kommunismus mit dem Roman nicht viel im Sinn hat.

Die Dramatisierung von Camus, die von Michael Kehlmann jetzt in einer geradezu abenteuerlichen Dreistundensendung ausgestrahlt wurde, drängt politische Aspekte zugunsten der philosophischen zurück; Die existentialistische Freiheitsthese tritt in den Vordergrund, und der Begriff der Selbstverwirklichung wird in seiner Abgründigkeit vorgeführt. Es ist nur ein Schritt zu Camus’ eigenem Drama „Caligula“.

Das paßt auf den Bildschirm fast besser als auf die Bühne; die bohrende Intensität des unaufhörlichen Gesprächs wirkt im normalen Theaterraum handlungsärmer noch als im Röhrenformat, wobei hier hinzu kommt, daß adäquate Kameraführung die Konzentration auf das Gedankliche unterstreicht: Hier, wenn irgendwo, war die Großaufnahme, waren Anschneidungen und Verzerrungen ein legitimes Inszenierungsmittel. Wenn die Angelegenheit als Ganzes dennoch zwiespältige Empfindungen hinterließ, so hatte das mit Helmuth Lohner zu tun, der mit bemerkenswerter schauspielerischer Perfektion die Rolle des Stawrogin noch weiter rationalisierte. Buch und Drama leben von der Doppelbödigkeit dieses gefallenen Engels, dessen dunkle Faszination mit der Heiligkeit der Sünde zu tun hat (das geheime Thema so vieler Werke Dostojewskijs). Lohner, der hier spürbar überfordert war, gab stattdessen einen reichen Charmeur mit depressiven Phasen, weshalb denn das Klostergespräch mit Tichow nahe an der Katastrophe vorbeiging.

Auch die zweite dramatische Fernsehveranstaltung der vorigen Woche war sehr achtbar: die dramaturgisch geschickte Adaption der Lenzschen „Soldaten“ für die Bildröhre von Harry Buckwitz. Buckwitz hat nicht nur gestrichen, umgestellt, bearbeitet; er hat auch hinzugeschrieben, und sogar an entscheidender Stelle. Der Schluß dieses Schauspiels, das auf eine für heutige Verhältnisse groteske und erheiternde Weise ein Plädoyer für armee-eigene Dirnen hält, wird von Buckwitz als Sonderbarkeit einem senilen Offizier in den Mund gelegt, und statt weiblichen Beifalls gibt es lächelnde Zurückweisung. Das ist ein Eingriff in die Substanz des Stückes, aber nur so ist es spielbar, ohne der Lächerlichkeit zu verfallen. Schwieriger war es mit den Kameratricks bestellt, mittels derer, das in eine Unzahl von Szenen auseinanderflatternde Stück für das Fernsehen Form bekommen sollte; hier wäre weniger vielleicht mehr gewesen, denn Dinge wie das ständige Ausblenden machen auf die Dauer nervös.

Sonst noch eine Sache von Belang: die „Zeugin des Jahrhunderts“ Tatjana Gsovsky präsentierte sich mit so viel Geist und Selbststilisierung, daß man für die doch etwas konzeptionslose Serie zum erstenmal Sympathie faßte.

Pädagogische Verantwortung für Deutschlands Fernseher hat bisher nur der SFB empfunden, der seine Kunden durch Abschaltung vor den vermeintlich schädlichen Einflüssen Brechts und sowjetischer Clowns bewahrte. Vor Terence Rattigans „Der Mann des Tages“ hat die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunkanstalten geschlossen die TV-Gemeinde der Bundesrepublik geschützt. Das Stück, das mit dem Sturz eines in Bauskandale verwickelten Ministers durch einen Journalisten zu tun hat, wird einzig in der Bundesrepublik (von Europas Rechts- und Linksdiktaturen abgesehen) nicht zu sehen sein, da diese erste gemeineuropäische Auftragsarbeit für CDU- und SPD-kontrollierte Rundfunkanstalten gleicherweise „produktions-uninteressant“ war.

Dies jedenfalls die offizielle Auskunft vom Vorsitzenden der Programmkonferenz; sonst hat jeder Sender seine eigene Erklärung, wobei gleicherweise Terminschwierigkeiten wie künstlerische Erwägungen ins Feld geführt werden. Sonderbarerweise aber wird auch die vom österreichischen Fernsehen produzierte Fassung nicht ausgestrahlt, was auch mit Terminschwierigkeiten zu tun hat. Am selben Tag wird nämlich im bundesdeutschen Fernsehen, „Ja, das ist Musik“ gesendet. lupus