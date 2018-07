Die fetten Bausparjahre haben die Bausparkassen und die Bausparer gleichermaßen verwöhnt: Für die Bausparkassen sind Rekordzugänge nahezu eine Selbstverständlichkeit. Auch der Durchschnittsbausparer hält es für sein gutes Recht, die Rolle des Sparens schon nach vier Jahren mit der des Darlehensnehmers zu tauschen. Die Ansparzeit, die mit acht bis neun Jahren „angesetzt“ ist, weil nach dem ursprünglichen Vertragsmodell mit einer jährlichen Pflichtsparrate von etwa 5 % gerechnet wurde, hat sich halbiert, weil die Bausparer durchschnittlich das Doppelte des Vertragslimits erbringen. Zu einem guten Teil hilft dabei freilich der Staat, der über die Wohnungsbauprämie mit mindestens 25 % oder kraft Paragraph 10 Einkommensteuergesetzes am Sparaufkommen beteiligt ist und die Wartezeit bis zur Zuteilung entsprechend verkürzt.

Mehr noch: Auch die Darlehensnehmer haben es im allgemeinen eilig. Die vorzeitigen Rückzahlungen liegen trotz der vergleichsweise hohen Annuität eines Bauspardarlehens (5 % Zins und 7 % Tilgung) um etwa 20 % über dem vertraglichen Soll. Da dank der kräftig gestiegenen Bau- und Grundstückspreise überdies so manches Bauvorhaben im Ansatz steckenblieb (und bleibt), ist die Liquidität der Bausparkassen heute allenthalben so reichlich, daß die Wartezeiten nur eine theoretische Bedeutung haben.

Ende September dieses Jahres verfügten die 17 privaten und die 14 öffentlichen Bausparkassen über 3,55 Mrd. DM Bankguthaben und über 623 Mill. DM Wertpapiere, das sind annähernd 36 % der zum gleichen Zeitpunkt mit 11,59 Mrd. DM ausgewiesenen Bauspareinlagen. Ein Reservoir, so ist hinzuzufügen, das bereits in größerem Umfange, namentlich bei den in dieser Hinsicht „elastischeren“ privaten Instituten, für die Refinanzierung von Zwischenkrediten herhalten mußte.

Wozu dann aber ein „Königsteiner Gespräch“ der privaten Kassen, bei dem die Refinanzierung, die Aufnahme von Schuldscheindarlehen und die Emission von Kassenobligationen lebhaft diskutiert wurde? Nun, die Leiter von Bausparkassen sind keine Utopisten. Sie wissen genau, obschon sich auch für 1962 im Neugeschäft ein neuer Rekordzugang ankündigt, daß die fetten Bausparjahre nicht ewig währen. Und was noch wichtiger ist: sie glauben, die Bausparer haben sich viel zu sehr an den Vierjahresdurchschnitt gewöhnt, als daß man ihnen ohne nachteilige Folgen für das Gesamtgeschäft eine fühlbare Verlängerung der Wartezeit zumuten könnte. Und gerade für diesen Fall will man sich rechtzeitig rüsten. Dies um so mehr, als man in Bonn bereits an einem Bausparkassengesetz arbeitet, das den Instituten einen Spielraum bieten soll, der es ihnen, wie der Geschäftsführer des Verbandes privater Bausparkassen, Dr. Lehmann, in Königstein bemerkte, ermöglicht, ihre Zuteilungsliquidität der Nachfrage anzupassen.

„Würde den Bausparkassen durch das Bausparkassengesetz die Möglichkeit zur Ausgabe von Schuldverschreibungen abgeschnitten, so müßte der Gesetzgeber damit rechnen, daß ihm von den Bausparern später einmal die Verantwortung für die unzureichende Ausstattung der Bausparkasse mit Refinanzierungsmöglichkeiten zur Last gelegt wird.“ lz